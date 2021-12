Le novità di O bag per il Natale: uno stile inconfondibile

Dicembre è tempo di feste!

Può essere difficile trovare una borsa funzionale ed elegante che sia abbastanza grande e stilosa da contenere tutto ciò che ci occorre avere a portata di mano.

In questo periodo le agende sono piene di impegni, più che in qualsiasi altro momento dell’anno. Pranzi tra amici, cene tra colleghi, feste aziendali e in famiglia, ci obbligano a trasformare il nostro guardaroba in un cilindro magico “party-ready” da cui estrarre abbinamenti azzeccati per ogni occasione.

Affrontare tutto con stile non è facile, ma basterà avere un sorriso sulle labbra, una manicure di tendenza, abbinare capi che si prestano dall’ufficio e, con poche semplici aggiunte, a una festa e giocare molto con gli accessori per avere una marcia in più e dare un tocco sofisticato anche ai look più basici.

Un accessorio di cui proprio non si può fare a meno, è la borsa, capace di raccontare la nostra personalità e dare carattere ai nostri outfit, sarà la Regina delle Feste

Le novità O bag per il Natale

Proprio in vista del Natale, O bag svela tre capsule, una più bella dell’altra, perfette per ogni evento che ci attende. Sapranno di certo conquistare il cuore delle O bag Lovers, da sempre innamorate dell’esprit del brand padovano e anche di nuove estimatrici.

Accessori inaspettati e super cool, femminili ed eleganti con il loro design sorprendente, sono ideali sia per i look da lavoro che da festa oltre che da sfoggiare nelle occasioni più formali.

Una scelta azzeccata, ad un prezzo abbordabile che va dai 49 ai 124 euro, per farsi una piccola concessione in anticipo o da regalare/regalarsi a Natale. Queste borse sapranno valorizzare al meglio il nostro guardaroba da qui a primavera!

Le borse più cool da regalarsi

Per chi cerca caldi abbracci e nuance delicate, la collezione montone è perfetta con il suo stile comodo e glamour ma dall’animo vintage.

Per le più chic la O bag capitonné e la O bag mini matelassé vi conquisteranno con la loro elegante semplicità.

Una borsa per una donna che non perde occasione per essere sempre in ordine e presentarsi con uno stile raffinato e che punta sui dettagli. Sono preziose le lavorazioni delle scocche e delle patte, e decisamente originali i colori metallizzati, come l’effetto pouf del matelassé, con la lavorazione a losanghe.

Con i suoi riflessi e la sua presenza scenica, è impeccabile per passare dal lavoro a una cena speciale oppure ad una notte magica, si sposa con qualsiasi look.

Infine, la Collezione Glitch & Glitts, l’ultima nata in casa O bag, in tessuto gommato “glitter”.

Una collezione luccicante che si compone di borse, zaini ed accessori nei colori nero e bordeaux, per dare un tocco glamour al Natale.

O bag, un successo continuo

Il brand veneto dinamico e all’avanguardia, deve il suo successo alle omonime borse componibili e totalmente personalizzabili realizzate in Compound Termoplastico, un materiale innovativo e super leggero, che ha reso le borse O bag dei veri e propri oggetti di culto.

Ma pochi sanno che il primo prodotto O bag è il realtà O clock, un orologio, realizzato quasi per gioco, anch’esso componibile. L’orologio, diventato uno dei prodotti iconici del brand, si compone di un cinturino a braccialetto in silicone anallergico e si personalizza con tantissimi meccanismi colorati. Con un semplice gesto è possibile creare oltre 1.300 combinazioni per avere ogni giorno un orologio diverso.

O bag presente sul mercato da oltre 10 anni è riconosciuto come il brand leader della customizzazione. La gamma di prodotto, oggi, spazia dalla borsa all’orologio, dall’occhiale alle calzature, fino ad arrivare alla linea “home”. O bag è un marchio che affonda le sue radici nel design, affermatosi ad oggi come un brand alla moda e di tendenza. Apprezzato da un pubblico trasversale e multigenerazionale, che in esso riconosce la possibilità di esprimere e creare il proprio stile.

Ricerca e sperimentazione, attenzione alle nuove tendenze, hanno visto nascere negli anni collezioni versatili ed innovative che hanno conquistato il cuore delle O bag Lovers di diverse generazioni.

Il brand molto attento all’ambiente propone, anche in queste capsule natalizie, accessori sostenibili e fur free, a partire dalla collezione montone, rigorosamente in tessuto sintetico, ma caldo come l’originale.

Lo speciale calendario dell’avvento di O bag

Per Natale il brand ha creato uno speciale calendario dell’avvento che ha chiamato “Christmas adventure” che accompagnerà le O bag Lovers con tante sorprese fino al 25 dicembre.

Sullo shop online ufficiale ogni giorno si potrà grattare un bollino del calendario e scoprire la sorpresa del giorno!

Non ci resta che seguire la Christmas adventure e soprattutto, non perdere la promozione di domani: “A Natale il regalo te lo fa O bag!” valida dal 17 al 24 dicembre online e negli O bag store aderenti all’iniziativa.

Un’occasione unica per ricevere un regalo super da O bag!

Se acquisti una borsa completa di scocca e due accessori O bag ti regala subito una scocca di un modello diverso da quello che hai acquistato.

Una promozione pensata per O bag Lovers e per tutte le donne che amano giocare con la fantasia!