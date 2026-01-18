Gli scaldamuscoli sono tornati per restare, e sono il vero colpo di scena della moda inverno 2026

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Scaldamuscoli Miu Miu - tendenza 2026

Specie quando si parla di moda, tutto torna. Del resto stiamo assistendo, ormai senza troppa sorpresa, alla gloriosa rinascita di innumerevoli capi cult del passato, dal velluto a coste emblematico degli anni Settanta ai temutissimi skinny pants. Ora, a 2026 iniziato, è tempo che un altro grande pezzo nostalgico — ma sportivo — torni: stiamo parlando degli scaldamuscoli, unicamente associati all’inflessibile ambito delle scuole di danza o alle icone dell’aerobica nel tempo libero, ufficialmente tornati sulla bocca di tutti gli amanti della moda.

Mutuati come d’altronde le flat shoes da étoile dall’estetica balletcore, che durante l’anno passato ha intasato gli scroll d’ogni piccolo e grande schermo, quelli noti al mondo anche come leg warmers sono di certo quella voga a cui cedere, superato l’iniziale scetticismo, per necessità di sopravvivenza in questo artico clima a cui non eravamo pronti: conosciamola dunque meglio.

Gli scaldamuscoli sono il grande (vecchio) must-have dell’inverno 2026: quali provare

È tutto vero: il grazioso e sorprendentemente pratico accessorio per gambe alla Flashdance è tornato a spopolare, e giusto in tempo per salvarci dalle temperature spietate dell’inverno in corso. Un ritorno graduale, più che clamoroso, quello degli scaldamuscoli e che si è iniziato ad annusare a partire dal 2022, quando Miu Miu li aveva inaugurati in passerella su Bella Hadid sopra alle iconiche ballerine in raso della maison. E come dimenticare, poi, la sfilata Chanel Cruise 2024 ai Paramount Pictures Studios di Los Angeles, in perfetto equilibrio tra glamour e aerobica.

Da lì in poi alcune tra le It-Girl più ardite hanno iniziato ad assaporare di tanto in tanto la tendenza, sfoggiandola a contrasto con il solito look, mentre sono state forse le Blackpink e Madison Beer a portare i leg warmers all’attenzione della Gen Z, indossati insieme a corsetti e gonnelline a pieghe, con il giubilo di ogni appassionata di fashion.

Ad accrescere questa loro ritrovata popolarità sono stati più di recente noti designer come Simone Rocha, Maximilian Davis e Jonathan Anderson, tra maglie intrecciate e accenti di rosa e grigio, e le grandi catene hanno seguito l’esempio.

Al di là di ciò che la moda impone e del loro fascino puramente estetico, gli scaldamuscoli hanno uno scopo funzionale, di cui vale la pena beneficiare quando le temperature calano a picco, inarrestabili. Originariamente progettati per mantenere caldi muscoli e articolazioni, come il nome stesso suggerisce, essi aiutano a trattenere il calore attorno a polpacci e caviglie, zone particolarmente vulnerabili al freddo, per garantire il massimo comfort durante la giornata. Insomma, ce la sentiamo davvero di rinunciare ad un lusso simile?

Offerta Ateena Scaldamuscoli in Lana scaldamuscoli in lana in vari colori

La parte migliore? Sono piuttosto facili da abbinare: vincenti se indossati in combo a ballerine, sneakers, mocassini o addirittura utilizzati sulle braccia, la sola regola da tener presente riguarda l’equilibrio. Tra il corto ed il lungo, tra la pelle nuda ed i collant.

E, se sono le minigonne ad essere le sole vere partner in crime degli scaldamuscoli, accomodati sopra a dei leggings o sotto alla maglieria di stagione questi possono divenire la parte cruciale di un layering costruito ad arte per l’inverno 2026.

