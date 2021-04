Quadretti Vichy: l’eleganza di una fantasia senza tempo

editato in: da

I quadretti Vichy sono una fantasia deliziosa, che in primavera estate vede il suo massimo splendore! Inutile dirvi che li adoro e che, come tutte le fantasie, ogni donna può indossarla: basta scegliere il tessuto giusto e sapere come fare! Vediamolo insieme.

Quadretti Vichy: linee generali

Come tutti i pattern, basta conoscere qualche trucco strategico per indossarle al meglio. Pensate sempre che sono una fantasia, quindi tenderanno ad attirare l’attenzione: portatele quindi sulla parte del vostro corpo che è il vostro punto di forza, quella che volete mettere in evidenza. Altra cosa molto importante: quadretti piccoli otticamente stringono, quadri larghi, al contrario, dilateranno. Vale lo stesso discorso per i colori: preferite mix di colori scuri, come bianco/nero o bianco/blu per ridurre e invece coppie di colori chiari come bianco/rosso, o bianco/toni pastello per allargare e dare otticamente l’idea di maggiore volume.

Quadretti Vichy: come abbinarli

Il mio suggerimento, per semplificarvi la vita, è quello di mantenere gli stessi colori della fantasia, riprendendoli con gli altri capi che indossate. Per me, la fa sempre da padrone il bianco, proprio per il gusto primaverile e fresco che ha questa fantasia.

Quadretti Vichy: note di colore

Se volete, potete aggiungere un dettaglio colorato: il mio consiglio è di sceglierne solo uno (quindi o le scarpe, o la borsa per esempio), in modo da focalizzare al massimo l’attenzione su di lui. Il resto del look si manterrà sui colori base della fantasia.

Quadretti Vichy: grandezze diverse

Come tutte le fantasie, anche il quadretto Vichy è stato reintepretato in mille modi diversi: uno di questi è quello di unire grandezze diverse tra di loro. In linea di massima funziona, l’unico consiglio che vi do, è quello di mantenere gli altri capi il più basic possibile.

Quadretti Vichy: con il denim

Con il denim lo sapete, per me non sbagliate mai. Anche per sdrammatizzare e rendere più grintosi i quadretti funziona benissimo. Potete optare per il classico jeans, ma anche per tagli più moderni e sportivi, magari da abbinare ai colori più soft, come le tonalità pastello.