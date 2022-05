La borsa di paglia: ecco come portarla in città

La borsa di paglia è un accessorio molto versatile che spesso, erroneamente, viene relegato solamente alla spiaggia o comunque all’estate. Al contrario, invece, può essere usata anche in città in look dal gusto effortless chic, eleganti e raffinati, proprio perché hanno quel gusto semplice che funziona sempre. Vediamone qualcuno da cui prendere ispirazione!

Come indossare la borsa di paglia in città: con il denim

Il denim è sempre una buona idea, soprattutto quando si parla di borsa di paglia! Potete abbinarla ad un paio di jeans, ma anche ad una giacca in denim. Il mio suggerimento, se volete un look davvero chic che strizzi l’occhio a Pinterest, è quello di aggiungere dei toni neutri all’insieme: vedete che l’effetto finale sarà super chic!

Come indossare la borsa di paglia in città: con il bianco e il crochet

Se amate il gusto minimal ma anche delicato ed romantico, allora aggiungete la vostra borsa di paglia ad un look a base bianca e con dettagli in crochet. Sdrammatizzate poi il tutto con scarpe sportive, come sneakers in tela. L’effetto finale sarà delizioso!

Come indossare la borsa di paglia in città: con il colore

Non solo bianco con la paglia, ma anche colore! La vostra shopper in paglia potrà quindi essere neutra o riprendere invece toni di colore pop. Il dettaglio extra? Particolari metal nelle calzature e nei bijoux.

Come indossare la borsa di paglia in città: con toni naturali

La borsa di paglia dà il meglio di sé quando viene abbinata ad altri toni naturali, come il beige, il marrone, il verde salvia… insomma, tutti quei colori che ricordano la terra e la natura nelle sue tonalità più soft. Se volete rendere il look più grintoso e sofisticato, giocate con gli altri accessori: orecchini dalle forme insolite o in pietre dure e occhiali XXL saranno perfetti. Ai piedi? Sandali a piede nudo, sì, anche in città!