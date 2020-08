Gli indispensabili per la valigia da mare: eccoli qui!

editato in: da

Parto per il mare e sono il tipo che metterebbe in valigia di tutto e poi si dimentica l'essenziale: cosa non posso lasciare a casa?

Ci sono alcune cose che nella valigia del mare non possono proprio mancare. Parlo di capi e accessori senza cui, personalmente, con il gran caldo, mi sentirei persa! Ecco qui un post con i miei consigli per voi!

Gli indispensabili per la valigia da mare: l’abitino fresco

La prima cosa che metto in valigia, moltiplicata finché c’è spazio! Gli abitini freschi e leggeri, rigorosamente in tessuti naturali come cotone, lino, canapa, seta o viscose, in tutte le fantasie possibili e immaginabili! Per me le più estive sono le righe, ma non dico di no nemmeno a pois, fiori o tinte unite coloratissime. Sulle tinte unite però, per me il re incontrastato d’estate resta il bianco. Il vantaggio di questo genere di abiti, da scegliere in versione a portafoglio o scamiciata a trapezio, è che sono facilmente abbinabili con accessori semplici, come i sandali in cuoio, oppure con le espadrillas in rafia o le Birkenstock.

Gli indispensabili per la valigia da mare: gli occhiali da sole

Fondamentali. Lo so che sono noiosa, ma è molto importante: gli occhiali da sole non sono solo un accessorio fashion, servono anche a proteggere i vostri occhi dal riverbero del sole e dai raggi UV. Quindi pescate il vostro paio preferito e non dimenticatelo a casa!

Gli indispensabili per la valigia da mare: la borsa di paglia

Da abbinare ovviamente con la serie di vestitini di cui parlavamo prima! La borsa in paglia sta bene un po’ con tutto e dà quell’aria chic e parisienne semplice e chic che fa subito vacanza. Potete sceglierla basica con i manici in cuoio, oppure farla personalizzare con dettagli anche colorati.

Gli indispensabili per la valigia da mare: il cappello di paglia

In caso di vita da spiaggia, ma anche in caso di gite in città con il solleone: il cappello di paglia vi protegge la testa dalla canicola e getta anche ombra sugli occhi, cosa che, quando il sole è a picco, non guasta. Potete sceglierlo basic, nei modelli in stile Panama o Borsalino, oppure con la tesa larga da diva.