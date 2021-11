Chi ha detto che d’inverno non si possono portare colori e fantasie? Anche l’inverno può essere una stagione da vivere con colore e allegria. Vediamo insieme qualche idea di look a cui ispirarci per vestirci con stile!

Fantasie invernali, come abbinarle con stile: giocate con i tessuti

Con i tessuti e, aggiungerei, con i contrasti. Ad esempio, le paillettes daranno il meglio di sé con calze velate, il nero sarà illuminato dal rosso, un dettaglio coloratissimo vi aiuterà a ravvivare tutto il look! Quanto alle fantasie in senso stretto, una di quelle più utilizzate in inverno sono i quadri, in tutte le loro declinazioni: dal tartan, al damier, al pied de poule, tutti i quadri sono eleganti e facili da abbinare. Il modo più semplice? Riprendere uno dei colori della fantasia e utilizzarlo per il resto del vostro outfit. Il colore meno presente invece sarà perfetto per gli accessori.

Fantasie invernali, come abbinarle con stile: fiori e colori fluo

Come ravvivare una fantasia dai toni polverosi e autunnali? Decisamente con un tocco di colore forte! I fiori in questo senso si prestano moltissimo, perché le fantasie floreali hanno in genere un mélange di sfumature di vario tipo. Potete utilizzare il vostro tocco di colore nel capo spalla, oppure in un qualunque accessorio. Se siete coraggiose, osate con le tinte fluo e brillanti: vedrete che effetto stellare!

Fantasie invernali, come abbinarle con stile: stelle e felpe da teens

Se avete voglia di sdramatizzare un capo che altrimenti risulterebbe troppo importante, perché non provate ad indossarlo con una felpa, in versione teens? Ad esempio, una gonna lunga plissé, che potrebbe risultare molto ricca se abbinata al classico nero, risulterà super portabile nel momento in cui la indosserete con un capo fuori contesto, come una felpa stampata.