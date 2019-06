editato in: da

La fantasia floreale va sempre, sia con il freddo che con il caldo. L’abbiamo visto anche sulle ultime passerelle sia di Parigi che di Milano per il prossimo autunno inverno, i fiori sono ovunque! Dato per assodato questo, vediamo come abbinare con stile quattro capi floreali.

Fantasia floreale, 4 capi con cui abbinarla: la gonna

La gonna floreale è un capo che va tantissimo, soprattutto considerato che lo stile Seventies sta spopolando. Se volete avere una chicca tutta per voi, prima di acquistarla nuova in un negozio, provate a dare un’occhiata in negozi vintage o second hand, ci si trovano dei gioiellini. Abbinatela con una t-shirt bianca o stampata e con sopra un chiodo in pelle. Ai piedi, bikers, anfibi oppure sneakers (il mio abbinamento preferito).

Fantasia floreale, 4 capi con cui abbinarla: l’abito

L’abito a fiori può essere declinato come la gonna, con sopra, appunto, un chiodo in pelle. L’alternativa è una giacca denim oppure un blazer destrutturato che riprenda il colore della fantasia. Ai piedi, ankle boots con tacco medio o basso.

Fantasia floreale, 4 capi con cui abbinarla: il cappotto

Il cappotto floreale può sembrare eccentrico, ma non lo è affatto! Anzi, è un capo bellissimo, che secondo me va decisamente rivalutato anche per un outfit da tutti i giorni. Abbinatelo con un look neutro, in modo che sia il cappotto a risaltare, e indossate accessori che riprendano uno dei colori dei fiori, preferibilmente non in pendant (invecchia).

Fantasia floreale, 4 capi con cui abbinarla: la blusa

La blusa a fiori è probabilmente il capo più facile. Con il denim non sbagliate mai, ma in alternativa un pantalone che riprenda la base cromatica della camicia è perfetto (tipo camicia a fondo nero con pantaloni neri, come nella foto sotto). Se volete illuminare il tutto, basterà aggiungere un solo accessorio del colore della stampa.