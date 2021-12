Vacanza in montagna: ecco cosa mettere in valigia!

Ecco il periodo dell’anno in cui ci si può dedicare qualche giorno in montagna! Ma cosa è meglio mettere in valigia per evitare di portarsi dietro roba inutile? Vediamolo con questo post!

Cosa mettere in valigia per una vacanza in montagna: il capo spalla caldo

Potete scegliere quello che vi fa sentore più a vostro agio e che trovate più caldo e confortevole. Potrebbe essere un bel piumino, anche in versione oversize, se amate il gusto un po’ street style, oppure un teddy bear coat, da completare magari con borsette coloratissime. Altrimenti un’altra ottima opzione è l’ecopelliccia, super cool anche se la scegliete coloratissima.

Cosa mettere in valigia per una vacanza in montagna: il maglione di lana

Sotto al capo spalla caldissimo, sarà indispensabile un maglione altrettanto caldo, preferibilmente in fibra naturale, come lana o cachemire. Anche quello che metterete a pelle avrà la sua importanza: la biancheria in lana e seta ad esempio vi terrà molto più calde di quella in cotone. Se poi siete super freddolose, potete anche prendere in considerazione l’idea di un body.

Cosa mettere in valigia per una vacanza in montagna: berretto &co.

Berretto, sciarpa e guanti di lana sono fondamentali per sentirsi al calduccio anche quando farete la vostra passeggiata pomeridiana per le vie del centro del paese, in mezzo alla neve, alle lucine e al profumo di vin brûlé. Potete scegliere un beanie di lana, o anche un colbacco in ecopelliccia: l’importante è stare al caldo!

Cosa mettere in valigia per una vacanza in montagna: scarpe calde

Avere i piedi al caldo è indispensabile per sentirsi bene in montagna. In questo caso, ancora prima delle scarpe, vengono i calzini: evitate i misti in fibra sintetica, che vi fanno sudare i piedi. Il sudore poi si ghiaccia e con lui le vostre estremità! Preferite il caldo cotone oppure la lana. Poi, per quanto riguarda le calzature, abbiate cura di sceglierle con una bella suola spessa, in modo che possiate isolarvi dal suolo e mantenere il piede caldo e asciutto. Stivaletti imbottiti, anfibi, stivali, kombat boots… vanno bene tutti. L’importante è che la suola sia di gomma e antiscivolo.