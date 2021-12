Piumino XXL: il capo più cool dell’inverno

Chi mi conosce e mi segue da un po’ sul mio blog o sui miei canali social sa che non amo molto il piumino, per lo meno non quello classico, con la cintura in vita, o corto, o sottile. Non è un capo strutturato, ma prettamente sportivo, che consiglio di portare sotto al cappotto per le più freddolose. L’eccezione alla regola la fa il piumino XXL, quello dal taglio confortevole e oversize, molto moderno e fresco, adatto sia alle giovanissime che alle anta girls. Ecco qualche idea per portarlo con stile.

Come indossare il piumino oversize: come sceglierlo

Come sempre, fate attenzione a quello che scegliete se volete avere un comportamento sostenibile. Il piumino è realizzato in materiale sintetico. Se volete cercare di impattare il meno possibile sull’ambiente, cercate capi realizzati con fibre riciclate o rigenerate, come il PET riciclato, ad esempio, e ovviamente non imbottito in vera piuma, ma in fibra sintetica, anche questa riciclata. Se è un capo che sapete che userete molto, allora investite due soldi in più e scegliete uno di qualità che vi duri nel tempo e che, preferibilmente, potete lavare in casa e non in tintoria.

Come indossare il piumino oversize: un modello particolare

Questo genere di piumini è stato realizzato in tante varianti diverse, ognuna con un taglio molto particolare e il bello è proprio quello. Potete sceglierlo ad esempio un modello che ricordi quello di una giacca, quindi con il rever, oppure lungo e sfiancato, ma sempre con le impunture larghe e soffici.

Come indossare il piumino oversize: con tuta e kombat boots

È il capo spalla ideale da indossare con un un look casual, ad esempio una tuta calda completata da un paio di sneakers o meglio ancora, se volete un insieme super cool, da un paio di kombat boots, che potete scegliere neri o colorati.

Come indossare il piumino oversize: coloratissimo

Questo genere di piumino si presta benissimo ad essere declinato in colori particolari e anche ad essere abbinato a capi e accessori colorati. Non temete quindi di portarlo con una sciarpa in colore a contrasto o con una borsa a tinte fluo. L’insieme avrà un gusto street style easy e d’effetto.