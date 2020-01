Come scegliere gli stivali: consigli pratici

editato in: da

Gli stivali sono una calzatura che d’inverno si porta volentieri. Complice il fatto che fa freddo e che fa piacere sentirsi gambe e caviglie al calduccio, stivali e stivaletti sono un must have invernale. Ma come fare per scegliere il modello giusto? Ecco qualche consiglio per voi.

Come scegliere gli stivali: attenzione a cosa dovete abbinarli

Non indosserete lo stesso stivale sotto ad una gonna o sotto ad un pantalone, e anche in caso di gonna, sotto ad una mini starà bene una cosa, sotto una midi o una maxi skirt un’altra. Cerchiamo di fare ordine in modo facile: se si accorcia la gonna, possiamo allungare lo stivale e viceversa, se si allunga l’orlo, possiamo accorciare il gambale. Qui sotto vedete ad esempio un polacchino sopra la caviglia abbinato ad una gonna midi sotto il ginocchio. Ovviamente questa è una regola che vale in linea di massima. Potete tranquillamente indossare uno stivale alto sotto una gonna midi e un ankle boot sotto ad una mini, se le gambe sono il vostro punto di forza.

In questa foto invece vedete la blogger Sofie Valkiers con uno stivale stile Texas indossato con una mini e un blazer abbinati (total look Jimmy Choo, dagli stivali agli occhiali). Annotazione: questo genere di stivale lascia scoperte le ginocchia. Fà per voi quindi se le ginocchia sono uno dei vostri punti di forza. Altrimenti, potete optare per dei cuissardes che arrivino sopra al ginocchio.

Come scegliere gli stivali: attenzione alle vostre caviglie e ai vostri polpacci

La conformazione fisica di caviglie e polpacci è importante per la scelta dello stivale. Per assottigliare la linea della gamba, il gambale largo aiuta moltissimo, come nel caso dello stivaletto qui sotto, che comunque ha una lunghezza adatta a chi ha baricentro alto (quindi gambe lunghe).

Se invece avete caviglie e polpacci sottili potete permettervi tranquillamente ankle boots fascianti come i socks shoes e anfibi stretti, perchè la linea della gamba non ne soffrirà. Attenzione solo al fatto che tendono a tagliare la figura, quindi il mio consiglio è sempre quello di indossarli con qualcosa a vita alta in modo da equilibrare la figura.