Come indossare una giacca di raso nero: idee di look

La giacca in raso nero è un ottimo capi da avere nell’armadio per aggiungere un tocco di femminilità al look, o anche semplicemente per variare sul tema del “solito” chiodo in pelle nera. Vediamo insieme come abbinarla con stile.

Come indossare una giacca di raso nero: la richiesta di Mariarosa

Ecco la richiesta completa di Mariarosa, che mi ha scritto dal form dedicato alle vostre domande per me:

“Ciao, sono alta 1.50 e ho acquistato una giacchina lucida nera con due bottoni grossi, mi piace da matti. Vorrei metterla con una gonna di ecopelle o con i jeans neri e una camicia. Secondo te va bene? Oppure dammi tu qualche idea. Era per sostituire la solita giacca in tessuto nera o il solito giubbino di pelle nero. Grazie, Mariarosa.”

Mariarosa ha avuto delle intuizioni ottime: vediamo se riesco a darle qualche spunto in più. Per onor di cronaca, vi avviso che ho scelto le foto a corredo di questo articolo in modo che fossero il più vicino possibile alla sua richiesta, ma che ovviamente è impossibile recuperare il modello esatto.

Come indossare una giacca di raso nero: con i jeans

A parte i jeans neri, ci sono anche i jeans classici, che stanno bene un po’ con tutto: la combinazione con la camicia bianca è perfetta. Se volete aggiungere un tocco in più, potete inserire una cravatta, da portare anche annodata in modo morbido, senza il classico nodo maschile. Anche una camicia in denim e pantaloni neri funzioneranno benissimo. Se siete minute, evitate stivali o simili e preferite pantaloni corti sulla caviglia e scarpe che lascino libero il collo del piede, per slanciare la figura.

Come indossare una giacca di raso nero: total black

Se la giacca ha dei bei bottoni lucidi, un look total black funzionerà benissimo! A seconda della vostra fisionomia, potete scegliere un pantalone a vita alta e lasciare la giacca aperta, in modo da mettere in evidenza il punto vita: alzando il baricentro, allungherete tutta la figura.

Come indossare una giacca di raso nero: con una nota colorata

Total black va bene, ma potete anche aggiungere un tocco di colore. Per esempio, il rosso a me piace molto, ma anche il giallo. Se non ve la sentite di aggiungerlo come capo, potete usarlo per gli accessori.

Come indossare una giacca di raso nero: per un look elegante

Una giacca in raso nero si presterà ad essere usata anche su un look più elegante! L’unico consiglio che vi do è di evitare dell’altro raso nel look, altrimenti l’insieme risulterà troppo pesante e luccicoso.