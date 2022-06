Costumi da bagno sostenibili: ecco i brand da tenere d’occhio!

Perfino in vacanza possiamo decidere di fare delle scelte consapevoli, ad esempio scegliendo di acquistare dei costumi da bagno che non inquinano l’ambiente e che non fanno del male nemmeno alle persone che lo abitano. Ecco 5 brand di costumi da bagno sostenibili da tenere a mente per i vostri acquisti!

Premessa

Volete sapere un altro motivo per cercare costumi di nicchia, sostenibili ed etici? Per avere, in spiaggia o in piscina, un look diverso da tutti gli altri, per poter indossare qualcosa che non sia già stato visto in decine di affissioni pubblicitarie e addosso a mille influencer diverse. Per potere avere qualcosa di unico, di speciale. Senza contare la soddisfazione di sapere che avete contribuito, con il vostro acquisto, a rendere il mondo un posto un pochino migliore.

Brand sostenibili di costumi da bagno: CasaGIN

Brand veneto, che realizza biancheria e homewear in viscosa di faggio e sporwear in fibra innovativa e biodegradabile. I loro costumi da bagno sono in Econyl, una fibra di nylon rigenerabile all’infinito, che si realizza ripolimerizzando vecchie reti da pesca recuperate dal mare. Belli e buoni!

Brand sostenibili di costumi da bagno: Muze

Muze è un brand parigino che realizza costumi componibili dai tagli anche molto particolari e adatti anche a chi ha forme morbide. Personalmente mi piacciono i colori soft e le linee femminili che ricordano i costumi da pin up.

Brand sostenibili di costumi da bagno: Masarà

Masarà è un brand milanese, che realizza i suoi costumi in nylon riciclato. I tagli sono puliti e semplici, ma i colori super pop!

Brand sostenibili di costumi da bagno: Isole e Vulcani

Isole e Vulcani è un brand artigianale siciliano, che affonda le sue radici in una bottega di Filicudi, nelle isole Eolie. Cristiano e la moglie Sara Goldschmied, artista milanese, hanno dato vita poi nel 2013 al brand vero e proprio, in tessuti naturali e con linee e colori che ricordano proprio la Sicilia.

Brand sostenibili di costumi da bagno: Mum’s Handmade

Mum’s Handmade è un brand conosciuto per lo più per i suoi cardigan e maglioni tricot oversize, realizzati a mano da artigiane greche. Nella loro collezione hanno inserito anche una linea di costumi crochet, che quest’anno, per inciso, sarà super di tendenza. Da tenere d’occhio!