Moda sostenibile: 3 libri da leggere per saperne di più

Di moda sostenibile ormai ne parlano un po’ tutti e comincia a diventare difficile distinguere tra il greenwashing e chi invece è davvero preparato e ci sta dicendo cose utili. A volte, leggendo e documentandosi un po’, si riesce a distinguere in autonomia chi ci sta dando informazioni corrette e chi invece no.

Un buon modo per documentarsi sono i libri, che, se scritti in modo serio, citano sempre le fonti. Uno dei problemi del web infatti è il fatto che non è sempre facile capire da dove arriva una determinata notizia. A proposito di libri buoni da leggere e buoni per il pianeta, vi segnalo quelli che seguono.

3 libri per saperne di più di moda sostenibile

“Siete pazzi ad indossarlo”, di Elizabeth L. Cline

Libro che ho letto con grande interesse all’inizio del mio percorso all’interno della moda sostenibile. È scritto da una giornalista americana, molto attiva sul tema dell’ecosostenibilità e del contrasto al mondo del fast fashion. Nonostante l’ottica sia americano-centrica, quindi le realtà che vengono citate siano per lo più basate negli USA e quindi a noi forse poco familiari, le dinamiche che vengono descritte invece ci sono drammaticamente vicine. Le meccaniche di consumo e di smaltimento dei capi a fine vita sono le stesse sia oltre oceano che qui da noi.

“Vestire buono, pulito e giusto”, di Dario Casalini

Ho letteralmente divorato questo libro, che è stato scritto dal titolare di un’azienda che produce biancheria intima in modo etico e sostenibile, basata in Italia da più di 60 anni. Casalini descrive in modo molto preciso e lucido il percorso di un capo di abbigliamento, dalla realizzazione allo smaltimento, facendo un parallelo molto interessante con il cibo: così come siamo attenti a ciò che mettiamo dentro al nostro corpo, allo stesso modo dovremmo fate attenzione a ciò che lo copre tutti i giorni.

“La rivoluzione comincia dal tuo armadio”, di Luisa Ciuni e Marina Spadafora

Questo libro è stato scritto anche da Marina Spadafora, attivista e fondatrice, insieme a Orsola de Castro, di Fashion Revolution, il movimento dedicato alla moda sostenibile. È adatto a chi comincia ad affacciarsi alle tematiche della moda sostenibile e ha bisogno di nozioni di base da cui partire per potersi destreggiare meglio in questo settore così complesso.