Uova di Pasqua per bambini e bambine: 16 proposte più una super idea

Per chi ha bambini e bambine piccole che amano in ugual misura il cioccolato e la sorpresa, per chi predilige il cioccolato al suo contenuto ed infine per chi vuole realizzare e personalizzare l'uovo di cioccolato con una sorpresa dall'effetto super wow!

Ex avvocato. Blogger, con la laurea sul campo in Problemi di Mammitudine. Da 6 anni scrivo di gravidanza, maternità ed infanzia, sul mio blog “Stato di Grazia a Chi?” e su altre testate online. Racconto la maternità con brio, garbo ed empatia.

Fonte: Istock

La Pasqua è una festività attesa con entusiasmo da bambini e bambine, e certamente un fattore determinante per questa loro euforia è costituito dalle uova di cioccolato! Regalare l’uovo di Pasqua giusto, rende la festa ancora più speciale per i nostri figli e per le nostre figlie, tra goloso cioccolato e sorprese desideratissime. Del resto, ormai ci sono anche adulti che collezionano le sorprese delle uova per bambini, come fossero pezzi di inestimabile valore. In questo articolo, vi proponiamo una selezione di 16 uova di Pasqua, suddivise equamente tra bambini e bambine piccoli/e, e quelli per i figli e le figlie che ormai amano più l’originalità del cioccolato che il contenuto.

Ma abbiamo pensato anche a chi non si accontenta, se così possiamo dire, di uova super cioccolatose già confezionate. Abbiamo pensato a quelle mamme e a quei papà che vogliono realizzare le uova di Pasqua in casa, per poter inserire all’interno una sorpresa personalizzata che renda tutto ancora più speciale. Questa potrebbe anche essere un’attività creativa da fare con la prole, da proporre trai tanti lavoretti di Pasqua che poi affollano le nostre tavole imbandite! Ma partiamo dalle classiche uova super richieste da ogni piccolo/piccola di casa che si rispetti!

5 uova di Pasqua per bambini

Partiamo davvero dai classici intramontabili desideri dei maschietti, tra super eroi e dinosauri che, ad onor del vero, sono sempre più amati anche delle nostre figlie femmine!

Da Spiderman ad Harry Potter

Il classico intramontabile, l’uovo Kinder Gran Sorpresa Maxi, tra i più desiderati di sempre, offre cioccolato al latte di alta qualità e una sorpresa giocattolo da collezionare.

I tenerissimi Looney Tunes

Per i piccoli fan dei Looney Tunes un piccolo uovo di cioccolato Walcor al latte.

Quando il Jurassico chiama

Ideale per gli amanti dei dinosauri, questo uovo di cioccolato al latte nasconde una sorpresa ispirata al mondo di Jurassic World, per un’avventura preistorica.​

Uova di Pasqua senza cioccolata

E se i bimbi non amano il cioccolato ma la preistoria sì, questo è l’uovo perfetto per loro: adatto tra i 18 mesi ed i 3 anni di età.

Pera Toons: e fatti una risata!

Irriverenti, amati anche da chi non è ancora un asso della lettura: queste uova non possono mancare ai fan dei famosi fumetti.

5 uova di Pasqua per bambine

Anche in questo caso, partiamo dalle basi, dalla tradizione: principesse con annessi poteri magici, il ghiaccio, le bambole e tutto il loro mondo circostante.

Principesse Disney alla riscossa

L’uovo Kinder Gran Sorpresa Maxi ha la sorpresa che richiama le nostre figlie come manco i nostri preziosi fanno con una gazza ladra! Anche se sui social non mancano adulti grandi e grossi che collezionano principesse… di plastica, of course!

Frozen II: che ve lo diciamo a fare

Per le fan di Elsa e Anna, ancora una volta il buon cioccolato Kinder. Perché lo inseriamo a parte? Perché Frozen è un capitolo a sé. Lo sanno le fan che manco ai tempi delle groupe più estreme. Prima o poi finirà: questa è la speranza di molti di noi genitori.

Barbie: la nostra certezza

L’uova di Pasqua Dolfin portano sulle nostre tavole un buon cioccolato al latte e una sorpresa dedicata alla bambola glamour per eccellenza.

Uova di Pasqua senza cioccolata

Tra i desiderabili, ma senza cioccolata: questa confezione pasquale con i Vip Pets farà impazzire le tante seguaci dei cani e dei gatti da pettinare per km e km di coloratissimo pelo.

Unicorni & fatine

Per chi predilige la semplicità elegante del cioccolato Lindt Lindor dal latte finissimo, sarà contento anche della deliziosa sorpresa.

3 uova di Pasqua: per tutti e tutte

C’è un’età imprecisata in cui, anche se si è poco più alti di un metro, si comincia ad essere più golosi che appassionati di sorprese. Per quei bambini/e, che poi faranno anche assaggiare alla loro mamma, ecco la nostra selezione di uova di Pasqua per tutti!

La Pasqua Kitkat

Cioccolato al latte con 1 KitKat Bunny all’interno: ecco l’uovo da finire, in un giorno, rigorosamente di nascosto!

La Pasqua Galak

Con il suo iconico cioccolato bianco e con 2 cioccolatini di 240g, al suo interno. Un uovo da prendere per i nostri figli e le nostre figlie e da far sparire appena aperto, nelle nostre stanze!

La Pasqua Lindt al cocco

Bambini e bambine un po’ sofisticati in quanto a palato, e con una grande attrazione per i sapori estivi ne abbiamo? Per loro, ma anche un po’ per noi, ecco il cioccolato al latte con scaglie di cocco da non perdere!

3 uova di Pasqua per i più grandicelli

Ecco tre idee per i bambini e le bambine più grandi che non vanno alla ricerca della principessa o dell’eroe del momento, ma amano qualcosa di più originale, senza rinunciare alla qualità ed al sapore. La cosa carina, in questo caso, sta anche nelle confezioni da conservare.

Uova di cioccolato Leone

Una scatola di latta dalle tante versioni, da conservare per i futuri tesori: ovetti al ripieno di nocciola della storica qualità Leone.

Uova di cioccolato Venchi

Lattine a forma di uovo, fiore e coniglietto ed ovetti assortiti con pistacchi, mandorle e nocciola, senza glutine! Da veri intenditori ed intenditrici.

Uova di Pasqua Loacker

Per fratelloni e sorellone che prediligono il buon sapore Loacker, un guscio di latta e mono porzioni dai diversi gusti.

L’uovo di Pasqua fai da te: la sorpresa effetto wow

Ferme e fermi tutti: ma se, dopo aver realizzato l’albero decorativo di Pasqua, non volessimo ritagliarci del tempo in cucina per preparare proprio l’uovo di cioccolato?

Non parliamo delle uova da decorare con colori e fantasia, ma proprio del cioccolato da fondere, da mettere nello stampo e successivamente da assemblare. Perché vi proponiamo questa idea? Pensate alla faccia di vostro figlio e/o vostra figlia quando, all’apertura di un profumatissimo uovo di cioccolato fatto in casa, scoprirà la sorpresa personalizzata che avrete messo all’interno!

Le sorprese personalizzate da inserire

Collanine, kit per gioielli, smalti, macchinine, libretti, peluche, set di cancelleria, diari segreti. Sono solo degli spunti da cogliere se proprio vi dovessero mancare le idee. Ma si può fare ancora di più: biglietti per un parco divertimenti o per uno spettacolo, un concerto, ad esempio, la maglietta ufficiale della squadra del cuore, un collare per annunciare l’arrivo di un nuovo membro della famiglia pelosino!

Tantissime possono essere le sorprese personalizzate che troverebbero il proprio nido in un guscio di cioccolato fatto in casa. Senza essere pasticcieri francesi né svizzeri, il lavoro potrebbe essere più semplice del previsto.

Stampo per le classiche uova di cioccolato

Per la versione più classica e semplice, dedicata a chi è alle prime armi questi due gusci possono essere successivamente inseriti in una bella carta oppure infiocchettati nature. Sempre che non vogliate osare dipingendoli ma, forse, se siete alle prime armi, sarà per l’anno prossimo!

Stampi per uova piccoline

Per chi avesse più bocche da sfamare, la versione 3d dedicata a formati più piccoli ma numerosi, è perfetta e forse più semplice se si volesse anche ulteriormente decorare successivamente. Il plus è che si possono usare anche con altri materiali, non solo con il cioccolato.

Stampo a forma di coniglio

Per chi fosse più esperta/o, questo stampo a forma di coniglio è perfetto se si vuole lasciare tutti a bocca aperta, ancor prima di scoprire la sorpresa custodita all’interno.

Insomma, la scelta dell’uovo di Pasqua perfetto per i propri bambini può essere quasi un lavoro, ma che può trasformare la festività dei più piccoli in un momento indimenticabile. Che si opti per un prodotto commerciale con le sorprese dei personaggi più amati o per un uovo fatto in casa con una sorpresa personalizzata, l’importante è condividere la gioia e l’entusiasmo di questa tradizione.