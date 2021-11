Regina Elisabetta, il Natale arriva a Windsor: l’albero è favoloso

Regina Elisabetta, look dimesso per il compleanno di Filippo

Natale è ormai alle porte e anche la Famiglia Reale britannica si prepara a festeggiarlo. Tra faide, litigi che rischiano di minare la stabilità della monarchia e di tutti i membri royal, le feste imminenti sembrano essere un’occasione perfetta per ritrovare la serenità e, chissà, anche un po’ di pace. Per questo, probabilmente, la Regina Elisabetta non si è lasciata abbattere e ha deciso di non risparmiarsi con le decorazioni a Windsor.

Regina Elisabetta, il Castello di Windsor è pronto per Natale

È uno dei luoghi in cui la Regina Elisabetta passa volentieri più tempo: il Castello di Windsor è, insomma, una vera e propria casa per lei, dove trova rifugio e dove ospita i suoi cari. Ed, ora, ha voluto renderlo più accogliente per le festività natalizie, forse anche per lasciarsi alle spalle i recenti problemi di salute. È infatti stato decorato a tema e, al suo interno, spicca un enorme albero di Natale che è semplicemente bellissimo.

Si tratta di un albero di Natale di ben 20 piedi decorato sui toni dell’oro e del rosso, situato nella St George’s Hall del Castello di Windsor, la sala dove si sono tenuti importanti eventi per la Famiglia Reale: il ricevimento di nozze di Harry e Meghan e la presentazione al mondo del loro primogenito, il piccolo Archie.

L’albero fa parte della mostra di Natale della Royal Collection e può essere osservato, come ogni anno, dai visitatori del Castello insieme ad una esposizione di abiti indossati dalla Regina Elisabetta e dalla sorella Margaret tra il 1941 e il 44 che sarà visitabile fino al 3 gennaio 2022.

Regina Elisabetta, i suoi piani per Natale

Ma come passerà questo Natale la Regina Elisabetta? Per la prima volta senza il Principe Filippo, suo marito che è venuto a mancare nello scorso aprile, la Sovrana sembra non essere intenzionata a cambiare la tradizione e determinata a voler riunire tutta la sua Famiglia nella tenuta di Sandringham.

Tante, però, le domande in sospeso che aleggiano soprattutto sulla coppia formata da Harry e Meghan. I due, che vivono ormai lontanissimi da Londra e che continuano ad avere forti attriti saranno stati invitati? Le celebrazioni natalizie, infatti, potrebbero essere un’ottima occasione per far conoscere la loro secondogenita Lilibet Diana alla Regina. Complice il clima di gioia e serenità assisteremo, finalmente, alla tanto attesa riappacificazione tra i Sussex e il resto della Famiglia Reale?