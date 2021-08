Kate Middleton e William in fuga: la vacanza segreta con i figli

editato in: da

Kate Middleton e William, George è sempre più grande

Kate Middleton e William fuggono dai paparazzi e dai gossip, concedendosi una vacanza segreta con i figli. Dopo un anno piuttosto difficile, segnato dalla pandemia e dagli scandali che hanno travolto la Royal Family, i duchi di Cambridge hanno deciso di fuggire nelle isole Scilly.

A svelarlo è Hello! secondo cui la coppia avrebbe raggiunto segretamente l’arcipelago al largo della Cornovaglia per trascorrere un po’ di tempo con i figli. George, Charlotte e Louis si sarebbero concessi corse, giochi sul prato e gite in bicicletta. Il tutto lontano da occhi indiscreti, in un luogo protetto in cui i Cambridge sono riusciti a vivere appieno le giornate in famiglia.

Le isole Scilly sono un posto magico per William, legato anche al ricordo di Lady Diana. In queste terre infatti l’erede al trono ha trascorso una delle ultime vacanze con Carlo, Harry e sua madre, prima che il matrimonio dei genitori naufragasse. Non a caso nel 2011 fra le tappe della sua luna di miele con Kate Middleton c’erano state proprio queste isole incontaminate e in grado di garantire la massima privacy.

Al contrario di quanto accaduto negli scorsi anni, i Cambridge hanno deciso di non partire alla volta dei Caraibi, ma di restare in Gran Bretagna. Ad agosto raggiungeranno Balmoral per passare qualche settimana con la Regina, in seguito saranno nella tenuta di Amner Hall. Harry e William d’altronde dovranno affrontare nei prossimi mesi numerosi impegni ufficiali, ma soprattutto dovranno tentare, ancora una volta, di riconciliare la famiglia.

L’inaugurazione della statua di Lady Diana, dove Harry e William si sono trovati uno accanto all’altro, non è bastata a sistemare le cose. Il secondogenito di Carlo ha lasciato Londra poche ore dopo la cerimonia, fra freddezza e mancati chiarimenti, raggiungendo Meghan Markle e i figli, Archie e Lilibet Diana. La situazione non è migliorata in occasione del compleanno dell’ex star di Suits. In occasione dei 40 anni di Meghan infatti da parte di Kate e William (come della Regina) sono arrivati degli auguri piuttosto freddi. Segno che la frattura interna alla Royal Family non è ancora stata ricucita e che ci vorrà del tempo perché tutto si sistemi.