Kate Middleton, 5 regali di Natale ispirati a lei a meno di 50 euro

Kate Middleton, i look rossi per dicembre

Da quando Kate Middleton è diventata Duchessa di Cambridge sposando nel 2011 William, si è imposta come icona di stile. Ogni cosa che indossa diventa subito sold out, tanto che gli esperti hanno coniato l’espressione “effetto Kate” per descrivere il fenomeno. Ecco 5 idee regalo per Natale ispirate a lei che costano meno di 50 euro.

Kate Middleton, la spazzola magica

Tangle Angel Puoi acquistare online la spazzola districante simile a quella di Kate Middleton

Uno dei punti di forza di Kate Middleton sono i capelli. Recentemente la Duchessa di Cambridge ha fatto molto parlare di sé per l’esagerata cascata di boccoli che ha esibito in più occasioni, come alla Royal Variety Performance dove si è presentata con un’insolita (per lei) pettinatura laterale a onde strette.

Il segreto dei suoi capelli voluminosi sta in una spazzola districante che costa 10 sterline (11,70 euro circa) che toglie il crespo e dona lucentezza alla chioma. A svelare il suo trucco è stato l’hair stylist, Richard Ward, inventore dello strumento miracoloso.

Kate Middleton, il botox organico anti-rughe

Il gel di botox organico Puoi acquistare online il gel anti-rughe che usa Kate Middleton

Sempre sotto i riflettori, Kate ha risolto il problema di rughe e imperfezioni della pelle con un gel magico, noto anche come botox in bottiglia che costa meno di 50 euro.

Il gel si chiama Biotulin Supreme Skin Gel ed è un prodotto tedesco. Si tratta di un gel biologico di botox che aiuta a tenere a bada le rughe e le linee sottili. Il gel a base vegetale aiuta a ridurre le contrazioni muscolari e a rilassare i tratti del viso. Il prodotto agirebbe in 60 minuti e i suoi effetti si dovrebbero mantenere per 9 ore, il tempo necessario per partecipare a un evento. Il gel sarebbe particolarmente efficacie per il contorno occhi, ma può essere utilizzato su qualsiasi parte del corpo che abbia necessità di un ritocchino anti-age, così spiega l’azienda produttrice. A base di spilantolo, il gel può comunque essere applicato più volte al giorno.

Kate Middleton, l’anello di fidanzamento

Offerta Anello con zaffiro Puoi acquistare online un anello simile a quello di Kate Middleton

C’è un oggetto da cui Lady Middleton non si separa mai: l’anello di fidanzamento con zaffiro di 12 carati circondato da 14 diamanti. La storia è nota: William ha donato a Kate l’anello che sua madre Diana ricevette in dono da Carlo quando le chiese di sposarla. Il Principe del Galles scelse il monile da un catalogo, mostrando tutto il suo distacco nei confronti della futura moglie. William invece regalò a Kate un vero e proprio pegno d’amore, dato il valore emotivo e sentimentale che quell’anello ha per lui.

Carlo pagò 28mila sterline l’anello con zaffiro, la pietra preferita da Diana. Oggi, per la storia che racchiude, il suo valore è inestimabile. Ma puoi trovare una copia perfetta dell’anello di fidanzamento per eccellenza a meno di 20 euro.

Kate Middleton, la sciarpa in tartan

Sciarpa in tartan Puoi acquistare online una sciarpa rossa simile a quella di Kate Middleton

A dicembre il rosso domina gli outfit di Kate Middleton. E tra cappotti, piumini, maxi gonne e abiti da sogno, uno degli accessori natalizi per eccellenza della Duchessa di Cambridge è la sciarpa in tartan.

Un caldo regalo per le più freddolose che vogliono seguire lo stile della moglie di William. Naturalmente a fare da sfondo alla sciarpa fantasia deve essere il rosso. Il tartan nasce nelle Highland scozzesi ed è la stoffa in lana per eccellenza del kilt.

Kate Middleton, le calze contro i tacchi killer

Collant effetto make up Puoi acquistare online delle calze simili a quelle che usa Kate Middleton

Una delle maggiori difficoltà nel lavoro di rappresentanza di Kate è stare in piedi per diverse ore indossando tacchi alti e scomodi. Ci sono svariati trucchi per evitare di soffrire. Per esempio, Meghan Markle porta scarpe di un numero più grande. Lady Middleton invece ha optato per dei collant con delle strisce di gel sotto la pianta del piede che aiutano le dita ad aderire alla scarpa.

In questo modo, la Duchessa può camminare evitando che il piede scivoli nella scarpa, rimanendo sempre in equilibrio. Esistono diversi tipi di calze che possono aiutare a eliminare stanchezza e dolori e che hanno anche un effetto make up sulle gambe.