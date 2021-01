Kate Middleton sfida il dress code: indossa l’abito natalizio in tartan

editato in: da

Kate Middleton è apparsa a sorpresa in video con William in occasione della Burns Night istituita per celebrare il poeta scozzese, Robert Burns. La Duchessa di Cambridge si è presentata davanti alle telecamere con un abito in tartan che però stando al dress code è vietatissimo in gennaio.

Dunque, Kate si è macchiata di un terribile errore di stile che non ci saremmo mai aspettati da lei, sempre attenta al look con cui si presenta in pubblico, consapevole che con la sua mise può dare messaggi ben precisi.

Lady Middleton e William hanno condiviso il loro video-messaggio sul profilo Instagram ufficiale. I Duchi hanno ringraziato lo staff dell’ospedale NHS Tayside, ringraziandoli del loro lavoro. La coppia è stata ripresa nel salotto di rappresentanza a Sandringham House, da dove hanno tenuto gli ultimi interventi virtuali. La Regina Elisabetta ha concesso loro il privilegio di utilizzare la sua proprietà come base operativa del loro lavoro.

Nelle ultime apparizioni Kate si è distinta con dei look più moderni, da working girl, sfoggiato dei blazer da favola e una nuova pettinatura, molto simile a quella di Meghan Markle, ma questa volta ha optato per il lungo abito in tartan rosso con colletto bianco, di Emilia Wickstead, nonostante sia una consuetudine ormai consolidata di non indossare capi plaid al di fuori di dicembre. In effetti la prima volta che Lady Middleton indossò quel vestito era per il pranzo pre-natalizio a Buckingham Palace nel 2019.

La scelta di Kate le ha procurato non poche critiche. “È una regola di stile non scritta che i tartan rossi siano riservati per le festività natalizie. Il look di Kate sembra più adatto per la cartolina di Natale e meno appropriato per lo Zoom di gennaio”, tuona Brittany Talarico, esperta di stile di People. Anche se riconosce che la decisione azzardata della Duchessa di Cambridge potrebbe portare a infrangere definitivamente il dress code e a “sdoganare” il tartan anche negli altri mesi invernali. Subito dopo la Talarico ha voluto spostare l’attenzione sui capelli “lisci e lucenti” di Lady Middleton, vero punto di forza del suo nuovo look.

In ogni caso, la scelta di Kate di infrangere le regole dello stile non può essere liquidata solo come una forma di ribellione. Non sarebbe da lei. Molto più probabilmente, l’aver indossato fuori stagione l’abito in tartan, tipica stoffa scozzese, voleva essere un omaggio proprio alla Scozia, nel giorno in cui si celebrava uno dei suoi massimi poeti.

Infatti, ogni volta che la Duchessa si reca in visita in quel Paese indossa qualcosa in tartan. E quando, lo scorso dicembre, era impegnata nel tour in treno, sfoggiò una sciarpa di tartan rosso per annunciare che la prima tappa del viaggio sarebbe stata la Scozia.