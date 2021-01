Kate Middleton, il privilegio speciale che la Regina le ha concesso

editato in: da

Kate Middleton, il segreto delle borse che dovremmo copiare

Il legame fra la Regina e Kate Middleton è sempre più forte, tanto che The Queen ha concesso un nuovo privilegio alla duchessa di Cambridge. Impeccabile e sempre perfetta, la moglie di William negli ultimi mesi ha dimostrato di essere in grado di sostenere il peso della monarchia e di prendere il posto di Elisabetta accanto al primogenito di Carlo.

Con Meghan Markle e Harry negli Stati Uniti, Kate ha conquistato definitivamente il cuore dei sudditi inglesi e della Regina. Così tanto che la Sovrana ha concesso ai Cambridge un grande privilegio. Da qualche settimana infatti ha permesso alla coppia di utilizzare un’ala di Sandringham come ufficio. La Sovrana si trova nel castello di Windsor in isolamento, mentre Kate e William dopo le feste non hanno lasciato Anmer Hall, nel Norfolk.

Lontano da Kensington Palace hanno quindi chiesto e ottenuto di poter lavorare a Sandringham. “Hanno avuto accesso alla stanza degli ospiti della regina Elisabetta a Sandringham House per portare avanti il loro lavoro durante il lockdown”, si legge su The Express. Un grande onore per la coppia che, ora più che mai, è impegnata per sostenere la monarchia. Nei mesi più difficili dell’emergenza Coronavirus, i Cambridge hanno dimostrato determinazione e spirito di abnegazione. Un atteggiamento che è stato premiato dalla Regina.

Così tanto che in occasione dell’anniversario di nozze con William avrebbe pensato a un regalo molto speciale. A svelarlo è stato Duncan Larcombe, biografo reale, secondo cui la Regina starebbe preparando “una sorpresa in vista dell’importante anniversario”. La Regina infatti vorrebbe consegnare alla Middleton l’Ordine Reale Vittoriano, una onorificenza molto importante per il suo impegno nella monarchia.

“D’altronde Elisabetta e Kate hanno un rapporto fantastico – si legge su Ok Magazine -. La duchessa ha trovato l’equilibrio perfetto tra gli inchini nelle situazioni pubbliche e i report informali sui figli”. Kate e la nonna di William si sentirebbero spesso con videochiamate per parlare di George, Charlotte e Louis. “I contatti tra le due donne sono proseguiti anche durante la pandemia”, ha garantito Larcombe.

Più difficile il rapporto con Meghan Markle, danneggiato dalla scelta dell’ex star di Suits di non tornare a Londra con Harry e dai continui rifiuti agli inviti della Sovrana.