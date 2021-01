Kate Middleton, nuovo blazer da sogno. E stupisce con la pettinatura

editato in: da

Kate Middleton torna in video e debutta con un nuovo look che ha stupito tutti. La Duchessa di Cambridge è un incanto, ma ricorda davvero molto lo stile della sua rivale numero uno: Meghan Markle.

Kate abbandona, almeno nelle ultime video-chiamate, i look bon ton e very british per adottare outfit più sobri e minimal, da perfetta working girl. Ma non è solo questo che stupisce, infatti ormai è mesi che Lady Middleton ci ha abituate ai suoi blazer favolosi (GUARDA LE FOTO), seguendo la scia di Letizia di Spagna che in fatto di tailleur se ne intende. Ma procediamo con ordine.

La Duchessa di Cambridge si è intrattenuta virtualmente con un gruppo di infermieri dell’ U.K. hospital dove il mese scorso è stato somministrato il primo vaccino a Margaret Keenan. Kate ha ringraziato gli operatori sanitari per il lavoro che stanno svolgendo durante la pandemia e soprattutto per “i loro atti di gentilezza” che vanno ben al di là della loro professione, ma sono dettati dal cuore.

Per l’occasione, Lady Middleton si è presentata con un blazer blu, sciancrato in vita, che ha abbinato a una semplice camicia bianca con collo a scialle, davvero di classe. Un completo perfetto, sobrio quanto basta, ma molto raffinato e femminile, oltre a essere estremamente versatile. Camicia bianca e giacca navy sono due capi che non devono mai mancare nell’armadio di una donna. Ma la prima che le rese nuovamente di tendenza alla Corte inglese è stata proprio Meghan Markle che della camicia ha fatto un must del suo guardaroba, portandola anche nelle serate di gala.

Kate intanto impreziosisce l’outfit indossando gli orecchini di perle, che sono tra i suoi preferiti, e una sottile catena in oro con una piccola pietra scura. Ma a stupire tutti è la nuova pettinatura. Lady Middleton, abbandonato il raccolto vintage che non le rendeva giustizia, si è presentata in video coi lunghi capelli sciolti. Ha rinunciato ai suoi amati boccoli per delle ciocche liscissime evidentemente passate con la piastra. Il risultato è eccellente, Kate sembra ringiovanita e il cambio di look è promosso.

Ma non si può fare a meno di notare una certa somiglianza con la capigliatura di Meghan Markle che negli ultime mesi trascorsi a Los Angeles si è mostrata coi capelli lunghissimi e liscissimi, portati quasi sempre sulle spalle. Insomma la moglie di William sembra ispirarsi alla cognata, quando intende svecchiare la sua immagine.

Lady Middleton come sempre è apparsa sorridente in pubblico. Kate si è collegata da Sandringham, la tenuta nel Norfolk della Regina Elisabetta che in questo momento ha prestato ai nipoti come location di rappresentanza dove svolgere tenere i loro incontri virtuali durante il lockdown. Attualmente infatti la grande tenuta è disabitata, Elisabetta e Filippo si trovano al Castello di Windsor. Kate e William risiedono al momento ad Anmer Hall che è poco distante da Sandringham dove hanno allestito un ufficio con il loro staff.