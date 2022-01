Una calza della Befana green? È possibile: ecco come realizzarla

Dopo il Natale, anche l’Epifania è un momento in cui si tende a regalare cose che non servono o a lanciarsi negli acquisti non indispensabili. Ecco una piccola guida per realizzare una calza della Befana green!

Come realizzare una calza della Befana green: scegli la calza giusta

Anche la calza stessa può essere più o meno amica dell’ambiente! In alcune case (la mia fa parte di queste), la calza della Befana è la stessa da anni, si riempie sempre lei da bambini fino ad adulti. In sostanza, la si è comprata una volta sola e non serve acquistarla più nuova ogni anno, ma solo riempirla. Perché vi dico questo? Perché in commercio, soprattutto per i più piccoli, si trovano ovunque calze della Befana preconfezionate, piene di dolci e dolcetti, ma il cui involucro è usa e getta. Meglio usare, anche per i bambini, un calzino vero, da poter poi indossare, dentro al quale far trovare, oltre al compagno, i doni che più gli piaceranno.

Come realizzare una calza della Befana green: non solo dolciumi

Dentro alla calza si possono anche non mettere solo dolciumi: frutta di stagione, come mandarini e kiwi, ma anche frutta secca, datteri, mandorle e chi più ne ha più ne metta. Soprattutto per i più piccoli sono delle ottime alternative all vagonata di cioccolatini e caramelle varie che resisteranno probabilmente fino a Pasqua!

Come realizzare una calza della Befana green: un regalo utile

Perché non far trovare, nella calza, un regalo utile? Un libro, delle penne colorate, matite e pennarelli per la scuola, quaderni, ma anche l’abbonamento alla rivista preferita o il biglietto per un’esperienza da fare insieme. In questi tempi così difficili e funestati dalla pandemia, trascorrere momenti di qualità con chi amiamo può essere il regalo più bello.

Come realizzare una calza della Befana green: un gesto vale più di un dono

Ci sono tantissime associazioni caritatevoli che offrono aiuto e pasti a chi ne ha più bisogno: perché non sensibilizzare i nostri figli a donare agli altri, invece di ricevere e basta? Un regalo che possono fare ad altri bambini meno fortunati, l’idea di compiere un gesto di valore per altri, non solo è un bell’esempio che stiamo dando loro, ma è quanto di più socialmente sostenibile e waste free possiamo realizzare!