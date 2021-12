Regali per un Natale sostenibile: buone feste a noi e al pianeta!

Si avvicina il momento di scegliere i regali di Natale: e se quest’anno, oltre a pensare ad un bel dono, pensassimo un pochino anche al nostro pianeta? Ecco qualche idea di regali di Natale sostenibili.

Premessa

Credo che un regalo dica molto su chi lo dona. Se facciamo ad uno dei nostri cari un regalo che possa sensibilizzarlo a alle tematiche ambientali, stiamo effettivamente compiendo un doppio gesto utile: quello di scegliere un oggetto etico e amico del pianeta rispetto ad uno che non lo è, e quello di far riflettere (o almeno provarci!) il destinatario del nostro dono. Insomma: anche il Natale può diventare un momento non di consumismo sfrenato, come siamo troppo abituati ad intenderlo, ma un momento di scelte misurate e consapevoli.

Detto questo, fare un regalo sostenibile ed etico, non significa affatto regalare una cosa triste, tutt’altro! Significa donare qualcosa che è stato pensato e realizzato con amore. Ecco qui una selezione eco che ho curato per voi!

Regali per un Natale sostenibile: abbigliamento

Come sapete, il mondo della moda sostenibile è un po’ una terra di nessuno, in cui destreggiarsi può essere davvero complicato. Se volete regalare un capo di abbigliamento, cercate realtà piccole e che abbiano a cuore la loro produzione, che magari vi diano la possibilità di personalizzare i vostri acquisti, come fa The Optimistic Apple: per Natale potete scegliere una delle loro t-shirt basic in cotone certificato GOTS disponibili sul loro sito e farla ricamare con il vostro nome (o il nome del destinatario).

Anche la biancheria può essere etica e sostenibile. Un esempio è quella di CasaGIN, che ha appena realizzato una nuova collezione in microfibra biodegradabile (uno speciale filato ecosostenibile di poliammide con biodegradabilità accelerata: in 5 anni in discarica si decompone!), disponibile anche in color nude, quindi perfetta davvero tutto l’anno.

Se invece desiderate un regalo più classico, potete scegliere un bel maglione etico e sostenibile, come quelli di Flo- Let The flowers flow, un’azienda artigianale interamente Made in Italy che produce solo con filati certificati.

Regali per un Natale sostenibile: accessori

Una bella borsa fa sempre una donna contenta! Se la borsa poi è anche buona è anche meglio. Un esempio sono quelle della “Vegan Collection” di B Prime, prodotti con un eco-tessuto, chiamato VITA, realizzato con filo di nylon rigenerato, ricavato dal riciclo della plastica derivante dai rifiuti e di pelle veg, derivante da un polimero ricavato dalla fibra di mais.

Che dire poi di un paio di guanti, un classico natalizio? Perfetti! Se magari sono in cachemire rigenerato, come quelli di Rifò, azienda di Prato ed esempio perfetto di economia circolare, allora è ancora meglio! Oltre ai guanti, Rifò ha anche cappelli e ovviamente maglieria in fibra rigenerata.

A proposito di fibra rigenerata e di classici natalizi, anche le pantofole sono un’ottima scelta. Un’idea sono quelle di CasaGIN, in feltro di lana riciclato e profumate alla vaniglia, realizzate in collaborazione con l’azienda Lowenweiss, che produce pantofole in lana dal 1969. Insomma, andate sul sicuro!

Regali per un Natale sostenibile: oggetti utili

Perché non inaugurare il 2022 in modo sostenibile? Una bella idea in questo senso potrebbe essere un’agenda, come quelle di Redopapers, disponibili sul sito di Green Tribù. Sono prodotte a mano in Belgio, esclusivamente con materiali di recupero. Le pagine sono realizzate con scarti recuperati da studi di design mentre la copertina removibile e riutilizzabile è realizzata con un materiale sintetico utilizzando surplus di banner pubblicitari. Dal momento che si tratta di prodotti fatti con materiali di scarto, ogni agenda è unica e la scelta è a sorpresa!

Dramma biglietto: quanta carta viene buttata via in bigliettini usa e getta? E se invece quest’anno, invece di buttarlo, il biglietto lo piantassimo? I biglietti di Bloom your message, disponibili sul sito di Green Tribù, includono una cartolina con dedica personalizzabile composta da carta kraft e coriandoli a forma di stella e alberi composti da carta riciclata e un mix di semi. Una volta svolto il suo compito, biglietto e coriandoli possono essere piantati e annaffiati: cresceranno fiori e piante amici delle api!