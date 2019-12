Idee regalo Natale per un bambino

editato in: da

Fare i regali di Natale ai bambini è sempre una gioia: vedere il loro entusiasmo e ricordare i Natali di quando eravamo bambini è un’emozione davvero unica! La scelta dei regali di Natale giusti per i più piccoli è probabilmente la più divertente del periodo natalizio, e possiamo anche sbizzarrirci con una consegna speciale, magari portata a termine da Babbo Natale in persona!

In questa guida troverai delle idee regalo per i piccoli di casa, insieme ad un prezioso consiglio per risparmiare sul loro acquisto.

Come scegliere i regali di Natale per i più piccoli?

Le idee regalo di Natale per i bambini dovrebbero essere suddivise in base alla loro età ed al rapporto che ci lega a loro. Ad esempio un neonato riceverà dei regali che possano apprezzare soprattutto i suoi genitori. Qualche consiglio? Per un neonato puoi regalare un classico set da bagno (più neutro e di qualità possibile) oppure una Gift card che potranno utilizzare i genitori per acquistare il necessario per il loro bambino. In questo modo eviterai regali doppi ed il rischio di sbagliare taglia. Molto apprezzate sono anche le scorte di pannolini, magari scegliendo delle soluzioni ecologiche.

Nella scelta dei regali non dimenticare mai qual è il tuo rapporto con il piccolo: sei una vicina di casa, nonna, genitore, zia, madrina, oppure si tratta del figlio di alcuni tuoi amici oppure del capo?

Inoltre tieni sempre in considerazione la fascia di età e non farai mai brutta figura: regalare un completino troppo piccolo (o troppo grande) ad esempio, non è mai una buona scelta e sostituire il regalo potrebbe essere complesso.

Scegli il regalo giusto in base all’età e non potrai sbagliare: soprattutto in fatto di giocattoli, ti saranno di grande aiuto i suggerimenti che troverai indicati proprio sulle confezioni dei giochi. Ognuno infatti riporta la fascia di età consigliata per il giochino, rendendo semplice la scelta ed evitando così errori, in particolare nella scelta dei regali per i più piccoli che potrebbero ingerire accidentalmente piccole componenti dei giochi. Per questo motivo dovrai fare molta attenzione verificando le fascie di età suggerite direttamente dai produttori.

Se conosci i gusti del piccolo puoi regalare un giocattolo che desidera oppure un bel videogame, sempre adatto alla sua età: in questo caso la missione sarà più semplice se è un bambino vicino a te, che conosci bene e con cui magari hai un rapporto di parentela. In questo caso anche regalare un bel completo sportivo risulterà un gesto molto apprezzato sia dai piccoli che dai grandi.

Le bambine poi, in genere, apprezzano moltissimo gonnelline o altri capi di abbigliamento scintillanti raffiguranti i protagonisti dei loro cartoni animati preferiti.

Se invece si tratta di figli di amici, oppure dei vicini di casa, scegli un libro (anche da colorare), un piccolo buono regalo da consegnare ai genitori (in base all’età) oppure un gioco “neutro”, come ad esempio un puzzle, una palla oppure la maglia della sua squadra del cuore! Un piccolo pensierò renderà felice ogni bambino, indipendentemente dall’importo speso per il suo acquisto.

Come risparmiare sui regali di Natale per i bambini?

Se ti sei fatta un’idea del regalo da acquistare, oppure se ancora sei indecisa, il servizio di Cashback di Libero ti sarà di grande aiuto con la sua sezione dedicata ai regali di Natale per bambini che trovi seguendo questo link.

Oltre ad aver già selezionato dei negozi online idonei per questo scopo, registrandoti gratuitamente e concentrando l’acquisto dei regali su Libero Cashback hai la possibilità di ottenere un ritorno di denaro per ogni acquisto effettuato.

Questa strategia si chiama cashback ed è sempre più in voga fra i consumatori per il grande risparmio che si può ottenere. Registrati gratis, fai i tuoi acquisti e goditi il tuo ritorno di denaro una volta ragginta la soglia di 30€.