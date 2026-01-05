acasa della Befana, dove si trova in Italia e come riconoscerla

La vecchina che porta dolci e carbone il 6 gennaio ha una casa, una casa vera, in una delle Regioni più belle d'Italia. Dove vive la Befana

123RF Dove si trova la casa della Befana

Con il suo inconfondibile aspetto, a metà tra il fiabesco e il bizzarro, la Befana è amata da sempre, sebbene abbia l’ingrato compito di portarsi via le feste natalizie. Ma dove abita davvero questa signora dall’aria stralunata che ogni 6 gennaio vola sui tetti con la sua scopa carica di doni (e carbone, per i più birichini)? E soprattutto, come riconoscerla se dovessimo incontrarla per strada?

Un’anziana signora dall’aspetto indimenticabile

Non è difficile riconoscere la Befana: basta cercare un’anziana donna avvolta in un gonnellone scuro e logoro, con un grembiule dotato di tasche profonde dove nasconde dolciumi e sorprese. Il suo abbigliamento è completato da uno scialle consunto sulle spalle e un fazzoletto o cappello che le copre il capo, mentre ai piedi indossa ciabatte sfondate o scarpe rattoppate, spesso impreziosite da toppe variopinte che raccontano anni di camminate.

Il viso è segnato dal tempo: un naso adunco, una gobba accennata e rughe che parlano di saggezza antica. Ma non fatevi ingannare dall’aspetto austero. Dietro quell’aria da strega bonaria si nasconde un cuore generoso, pronto a riempire le calze dei bambini con dolci e caramelle. E naturalmente, immancabile compagna di viaggio, c’è la sua scopa: un mezzo di trasporto che è anche simbolo di purificazione e rinnovamento, pronta a spazzare via la polvere dell’anno vecchio per fare spazio al nuovo.

Dove si trova la casa della Befana

Se volete incontrare la Befana di persona, dovete salire fino a Pegnana, un minuscolo borgo frazione del Comune di Barga incastonato tra i boschi della Garfagnana, in provincia di Lucca. Ed è proprio qui, immersa in un bosco di castagni secolari, sorge la sua abitazione ufficiale: una dimora rustica che profuma di vita contadina e tradizioni che hanno le loro radici nei secoli passati.

La casa, aperta ogni domenica ai visitatori curiosi, è un piccolo museo vivente della cultura rurale: troverete utensili di campagna appesi alle pareti, un letto con trapunte ricamate a mano e un cesto particolare dove i bambini lasciano i loro ciucci, quasi fossero offerte votive a questa nonna magica. Per raggiungerla, si parte da Barga, attraversando la frazione di Renaio lungo una strada panoramica che regala scorci mozzafiato sulle Alpi Apuane, fino a un sentiero ben segnalato che conduce alla meta. Chi ha passeggini o carrozzine può optare per una stradina sterrata che arriva quasi fino all’ingresso.

Il rifugio marchigiano nel cuore di Urbania

Ma la Befana ha scelto anche un secondo indirizzo: Urbania, grazioso comune delle Marche che dal 2016 ospita la Festa Nazionale della Befana. Nel centro storico è stata allestita una casa scenografica, frutto della creatività dello scenografo Egidio Spugnini e di artisti locali, visitabile attraverso un percorso di un quarto d’ora che accoglie piccoli gruppi di massimo cinque persone alla volta. L’ingresso costa appena un euro (gratuito per i bimbi sotto i tre anni), un prezzo simbolico per vivere la magia di questa tradizione che unisce folklore, valorizzazione territoriale e voglia di tramandare storie antiche.

Due case, due regioni ma un’unica missione: tenere vivo il ricordo di questa vecchia signora che, con le sue scarpe bucate e il cuore colmo di dolcezza, continua a chiudere le feste con un sorriso.