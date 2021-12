Simone Belli: “Il make up delle Feste? Bocca rossa, glitter e cristalli”

Simone Belli è uno dei truccatori più famosi al mondo. Nel 2006 è stato definito dalla stampa “guru delle star”. Richiestissimo dal mondo della moda e del cinema, cura i look di donne splendide, da Miriam Leone a Valentina Lodovini, da Alessandra Mastronardi a Luisa Ranieri, da Hellen Mirren a Charlotte Gainsbourg.

In tv Simone Belli partecipa a diversi programmi televisivi e da anni i suoi tutorial a Detto Fatto dove ospita le sue attrici dando consigli di bellezza a tutte noi, sono seguitissimi (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA).

E per le Feste di Natale è tornato in presenza, dopo l’edizione digital del 2020, l’evento dedica alla bellezza e al benessere, il Christmas Beauty Day. L’appuntamento glamour con star del cinema e della musica si è svolto il 12 dicembre per la prima volta all’interno di Palazzo Nainer a Roma in un’atmosfera magica e accogliente.

Simone Belli ha accolto le celebrities a lui più affezionate per regalare loro un percorso esclusivo dedicato alla bellezza, all’insegna delle tendenze più cool e i must have di Natale e capodanno.

Ci racconti dell’emozione di tornare in presenza per il tuo tradizionale Christmas Beauty Day?

È stata una sfida ma ci ho creduto fino in fondo. È stato bellissimo essere circondato da tutte le mie amiche ed amici. Non avrei mai creduto potesse essere così emozionante.

Quest’anno come ci truccheremo a Natale?

Il Natale è all’insegna degli scintillii, illuminanti e bocca rossa, irrinunciabile e super chic.

A capodanno glitter e oro sono sempre in trend?

Assolutamente sì, quest’anno di moda anche gli eye-liner glitterati e le applicazioni di cristalli.

Ci suggerisci come truccare le labbra con le mascherine?

Prima di tutto scegliere prodotto lunga tenuta e poi utilizzare la matita labbra su tutta la bocca, fissare con un velo di cipria e poi applicare il rossetto.

Qualche consiglio per un trucco facile ma d’effetto?

Base luminosa ed illuminanti su tempie e zigomi; mascara esagerato, pomette rosa e labbra scintillanti.

Il make up da giorno ideale per la donna a 50 anni e per la donna a 20 anni?

A 20 anni tutto si può osare, anche i colori più estremi e dal finish metallico. Dai 50 in su bordatura intensa bei toni del vinaccia e bocca rossa mat, anche di giorno .

E da sera?

Per la sera basta aumentare le intensità; la vera differenza la farà la base per la sera che potrà essere più compatta ed illuminanti più a vista.

Ci puoi dare qualche anticipazione sulle tendenze make up P/E?

Torna il nude look , sofisticato e ricercato che non rinuncia ad una struttura pittorica. Il blu sarà padrone cromatico.

In tv hai una rubrica nella trasmissione Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero: ci racconti dei tuoi tutorial?

È un modo per raccontarmi e raccontare il make up a tutti; insegnare le basi del make up affinché tutte possano prendersi cura di se senza errori. Uno spazio divertente dove spesso sono ospiti le mie amiche attrici per raccontare anche un po’ i loro segreti di bellezza.

Sul tuo sito scrivi: “Non esistono donne brutte, la mia più grande sfida sta nell’esaltare la loro parte più intima rendendole speciali e uniche attraverso il make-up”. Come riesci a fare tutto questo?

Le donne vanno ascoltate e i difetti resi armonici e caratterizzanti. Un difetto è quello che ci rende unici quindi perché eliminarlo? Vado contro ogni regola ma il bello è proprio questo.

Trucchi donne affascinanti, da Miriam Leone ad Alessandra Mastronardi: ci puoi svelare qualche loro segreto di bellezza?

Essere sempre se stesse e guardandosi allo specchio meno severi con quanto vediamo. Mascara e blush rosato sono due alleati indispensabili.