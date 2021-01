Charlene di Monaco splendida in bianco nel nuovo ritratto ufficiale di famiglia

editato in: da

Charlene di Monaco senza fede nuziale, la svolta della Principessa

Nuovo ritratto ufficiale per la Famiglia Reale monegasca: la Principessa Charlene è apparsa radiosa e impeccabile nello scatto in compagnia di Alberto e i gemellini Jacques e Gabriella. I profitti della foto, che sarà presto in vendita, saranno devoluti alle missioni umanitarie sostenute dal Principato.

Nel ritratto Charlene di Monaco è più bella che mai: la Principessa indossa una tuta elegante completamente bianca, con una scollatura appena accennata, fasciante in vita e morbida dai fianchi in giù. Impossibile non notare il collier tridimensionale, dorato e di grande impatto, dettaglio che dà una marcia in più al suo outfit, sicuramente da copiare. Di certo la foto è stata scattata prima del cambio di look di Charlene, visto che appare ancora con il caschetto e la frangetta, taglio che aveva sfoggiato la scorsa estate.

Accanto a lei i suoi bambini: Gabriella, che accenna un sorriso, indossa un completo rosa chiaro con una gonna in tulle e delle ballerine ton sur ton, Jacques invece sembra quasi la copia in piccolo del padre, con un abito dello stesso colore di quello indossato dal Principe Alberto, il tutto sullo sfondo di una delle sale del Palazzo monegasco.

Anche questa volta la Principessa ha sfoggiato un look impeccabile e non ha deluso le aspettative, come già successo per il ritratto ufficiale di Natale: anche in quell’occasione la moglie di Alberto aveva optato per un look elegantissimo, perfetto per la foto istituzionale.

Questa volta però, il sorriso sereno sfoggiato in occasione delle festività natalizie ha lasciato il posto a un’espressione meno distesa: del resto per Alberto e Charlene è un periodo complesso, visto che a febbraio il Principe dovrà partecipare a un’udienza, proprio in Italia, per riconoscere la paternità di una figlia avuta da una donna brasiliana nel 2004.

Per Alberto si tratta della terza azione legale per il riconoscimento della paternità: nel 1992 è nata Jazmin Grace Grimaldi, frutto della relazione del Principe con Tamara Rotolo, poi nel 2002 è arrivato Alexandre, nato dopo una storia segreta con l’assistente di volo Nicole Coste.

Secondo fonti vicine alla Famiglia Reale Charlene starebbe vivendo “la crisi peggiore da quando ha sposato Alberto”, ma nel frattempo, dopo essere stata avvistata più volte senza fede nuziale, nell’ultimo ritratto ha deciso di indossare l’anello di fidanzamento: che sia un gesto di distensione?