Decluttering: perché mettere in ordine ci rende più sostenibili

Fonte: 123rf Il decluttering ci rende più sostenibil

Il decluttering è un’attività che fa molto bene alla mente e che, se fatta con criterio, può aiutarci anche ad essere più sostenibili nei confronti dell’ambiente. Ecco 3 motivi per cui è bene riordinare l’armadio… e la mente.

Premessa

Da quando il libro di Marie Kondo ha invaso le librerie, diventando un testo da acquistare assolutamente se si vuole avere una casa ordinata, la parola decluttering è entrata nel nostro vocabolario. Significa sostanzialmente togliere il disordine, quindi rimettere in ordine e trovare un posto per qualunque cosa ingombri le nostre case. Personalmente, non ho particolarmente apprezzato il metodo Marie Kondo, perché mi è sembrato che la maniera suggerita più rapida per mettere in ordine fosse quella di “gettare via”. Il che può anche andare bene fino ad un certo punto, ma con i rifiuti come la mettiamo? Detto questo, mettere in ordine nel nostro armadio e, di riflesso, nella nostra mente, può rivelarsi invece molto utile per permetterci di compiere delle azioni sostenibili sul lungo termine. Vediamo perché.

Il decluttering ci rende più sostenibili: 1. liberiamo spazio nell’armadio e nella mente

È una cosa che vedo spessissimo con le mie clienti: armadi pieni e mai nulla da mettere! La prima cosa che suggerisco, quando gli armadi stanno straripando, è quella di fare un bel decluttering, leggendo le etichette ed eliminando i doppioni. Ovviamente, l’obiettivo non è quello di riempire le discariche, anzi: mettiamoci di buzzo buono e vediamo come fare per donare, riciclare, recuperare, vendere o regalare più roba possibile. Solo così avremo un basso impatto sull’ambiente.

Il decluttering ci rende più sostenibili: 2. capiamo cosa abbiamo nell’armadio

Capire cos’abbiamo nell’armadio ci aiuta a dare una bella rinfrescata al nostro stile! Vedere quello che effettivamente abbiamo ci permette di riscoprire capi che credevamo dimenticati, di reindossare cose che magari nemmeno ci ricordavamo più di avere. Questo può essere un enorme stimolo che può evitarci giri di shopping compulsivo e inutile: il primo shopping che faremo sarà nel nostro armadio!

Il decluttering ci rende più sostenibili: 3. smettiamo di acquistare il superfluo

Sapendo esattamente cosa contiene il nostro armadio, smetteremo di acquistare capi superflui, magari doppioni di altri che abbiamo già in casa. Smetteremo di incaponirci a comprare l’ennesimo paio di pantaloni dello stesso taglio di quelli che abbiamo appena eliminato, perché non ci valorizzano e risparmieremo soldi, tempo ed energie, senza contare che meno acquistiamo e più abbassiamo il nostro impatto ambientale!