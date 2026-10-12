Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Persona che prepara il pranzo da casa

Mangiare fuori a pranzo pesa sul budget, mentre portare da casa il pasto consente di risparmiare e controllare meglio ingredienti e porzioni.

Le schiscette economiche possono essere complete e gustose, con il giusto equilibrio tra carboidrati, proteine, verdure e grassi buoni.

Sette proposte pratiche offrono alternative veloci per l'ufficio, con costi contenuti e ricette adatte a diversi gusti e stagioni.

Tra bar, ristoranti, tavole calde e delivery, mangiare fuori durante la pausa pranzo incide di molto sul proprio budget mensile. Per questo motivo, preparare a casa il pranzo e portarlo al lavoro rappresenta un’ottima alternativa non solo per controllare la spesa economica, ma anche per scegliere con maggiore attenzione gli ingredienti, i condimenti e le porzioni da consumare.

La classica schiscetta, ovvero il contenitore con il pasto preparato a casa, non deve essere considerata una scelta triste a base di insalata o di pasta da riscaldare. Infatti, utilizzando ingredienti anche economici è possibile realizzare dei pasti completi, sazianti ma soprattutto molto gustosi.

Il segreto confessato al nutrizionista è quello di saper bilanciare bene i carboidrati, proteine, verdure e grassi di buona qualità, prediligendo sempre alimenti freschi e di stagione. In questo articolo di DiLei verranno mostrate 7 idee di schiscette sane ed economiche da portare in ufficio o all’università.

Quanto costa oggi una pausa pranzo fuori casa?

Secondo quanto riportato all’Osservatorio Nazionale Federconsumatori con un report del settembre 2026, un pranzo fatto fuori casa e composto da pasta, acqua, dessert e caffè costa in media 16,19 euro, che vuol dire su 5 giorni lavorativi spendere almeno 81 euro a settimana per il proprio pranzo.

La stessa associazione stima che invece, portare da casa il proprio pranzo consentirebbe un risparmio di circa 75% rispetto all’acquisto di pasti provenienti da bar, tavole calde o ristoranti. Oltre al vantaggio economico, i nutrizionisti sottolineano come un pasto preparato con le nostre mani ci dia una maggiore consapevolezza di quello che stiamo consumando. Infatti, ci consente di scegliere alimenti freschi e di stagione e di poterli porzionare secondo le nostre esigenze dietetiche.

Come preparare una schiscetta sana e bilanciata con i consigli del nutrizionista

la prima cosa da considerare è che la pausa pranzo deve essere vista come un vero pasto e non come uno spuntino improvvisato o da consumare in modo veloce tra un lavoro e l’altro. Per costruire una schiscetta equilibrata si dovrebbe partire da una buona fonte di carboidrati, che viene arricchita con proteine, verdure fresche e una quantità adeguata di grassi buoni per l’organismo, come ad esempio l’olio extravergine d’oliva.

Indicativamente possiamo dividere gli spazi del contenitore in modo da bilanciare ad occhio i nutrienti:

1\2 del volume è occupato dalle verdure

1\4 dei cereali o da un altro alimento ricco in carboidrati (es. pane)

1\4 da fonti proteiche

Ovviamente le porzioni devono adattarsi al proprio fabbisogno e non devono essere regole troppo rigide, che portano le persone a stancarsi facilmente.

Inoltre, anche la letteratura scientifica concorda nel sostenere l’utilità di cucinare più spesso a casa. Uno studio osservazionale su oltre 11.000 adulti, pubblicato sull’International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, ha riscontrato un’associazione tra maggiore frequenza di pasti casalinghi, migliore qualità della dieta e minore adiposità. Non dimostra però che cucinare a casa produca automaticamente questi benefici e, infatti, conta soprattutto cosa si prepara.

7 schiscette economiche e bilanciate da portare in ufficio

Attenzione: tutti i costi indicati sono delle stime orientative per una porzione sono basate su ingredienti acquistati al supermercato e preparati a casa. Non si tratta quindi di rilevazioni ufficiali dei prezzi e possono variare in base alla città, al negozio, la stagione e alla quantità acquistata.

1)Insalata di farro ceci e verdure di stagione

Costo stimato: 1,80- 2,50 euro

Ingredienti: farro, ceci già cotti, zucchine, carote e un filo d’olio extravergine d’oliva

Questa ricetta fornisce un quantitativo di carboidrati complessi accompagnati dai ceci, che ne completano il profilo aminoacidico pochi ricchi di proteine vegetali. Inoltre, l’abbinamento fornisce anche un buon numero di fibre e di grassi monoinsaturi derivanti dall’olio extravergine d’oliva a crudo. Qualora se avesse più tempo e si volesse risparmiare ulteriormente si potrebbero utilizzare i legumi secchi. Inoltre, la ricetta può essere consumata sia d’estate che d’inverno poiché si può mangiare sia fredda che riscaldata in microonde.

2) Riso alla cantonese

Costo stimato: 3,50 euro

Ingredienti: riso basmati, uova, piselli, prosciutto cotto e olio extravergine d’oliva

Direttamente dall’estremo Oriente ecco spuntare una ricetta che può diventare tranquillamente uno dei pranzi settimanali da portare al lavoro. La ricetta prevede l’utilizzo di un quantitativo di riso basmati da far saltare insieme a uno o due uova e una manciata di piselli. Volendo è possibile aggiungere anche una piccola quantità di prosciutto cotto, in modo da rendere il pranzo è ancora più completo dal punto di vista del gusto.

3) Pasta integrale con lenticchie e pomodoro

Costo stimato: 1,50-2,20 euro

Ingredienti: Pasta integrale, lenticchie, passata di pomodoro e verdure a piacere

Un classico e l’abbinamento tra legumi come le lenticchie e pasta per creare una schiscetta proteica ma senza l’utilizzo della carne. Oltre a fornire un apporto completo di proteine e aminoacidi, questo piatto permette anche di integrare correttamente le fibre e aumentare il senso di sazietà. Oltre alle fibre normalmente contenute nei legumi nella pasta integrale è possibile arricchire ancora di più la ricetta aggiungendo degli spinaci o delle bietole all’interno della pasta.

4) Frittata al forno con patate e spinaci

Costo stimato: 1,80 – 2,70 euro

Ingredienti: uova, patate, spinaci è una piccola quantità di olio extravergine

Quando si cucinò una frittata al forno si evita l’utilizzo di grandi quantità di olio da cospargere nella padella. Inoltre, le uova portano un buon quantitativo di proteine di elevata qualità biologica, mentre le patate forniscono carboidrati e gli spinaci completano il piatto dal punto di vista delle fibre. Inoltre, la ricetta può essere consumata anche con altre verdure crude da accompagnamento.

5) Cous cous con fagioli cannellini e peperoni

Costo stimato: 1,60–2,40 euro

Ingredienti: cous cous, cannellini, peperoni arrostiti e prezzemolo.

È una delle preparazioni più rapide poiché il cous cous richiede pochi minuti di reidratazione e può essere condito con legumi già pronti. I peperoni aggiungono sapore, colore e antiossidanti. Per contenere il sale, meglio sciacquare i legumi in scatola e utilizzare spezie o succo di limone.

6) Piadina integrale con hummus e verdure

Costo stimato: 2,00–3,00 euro

Ingredienti: piadina integrale, hummus di ceci, carote e verdure grigliate.

È un’alternativa al classico panino del bar, ma soprattutto è una scelta perché ama sapori più orientali prosegue un regime dietetico vegetariano. L’hummus aggiunge fibre e proteine vegetali. Per renderla più completa si può aumentare la quantità di ceci e affiancare una porzione di verdure o un frutto fresco.

7) Insalata di orzo, sgombro e pomodorini

Costo stimato: 2,50–3,50 euro

Ingredienti: orzo, sgombro in conserva, pomodorini e rucola.

Lo sgombro rappresenta una fonte di proteine e acidi grassi omega-3. Le versioni in conserva possono essere convenienti e permettono di preparare rapidamente un pranzo completo. È utile confrontare le etichette per scegliere prodotti con quantità di sale adeguate e adatte al proprio regime dietetico.

Fonti bibliografiche:

Alimentazione: pausa pranzo sempre più cara. I dati dell’O.N.F. e i consigli di Federconsumatori per risparmiare – Federconsumo.it

Raccomandazioni sull’alimentazione sana, il consumo di cereali integrali, legumi, frutta e verdura – Healthy diet

Mills S, Brown H, Wrieden W, White M, Adams J. Frequency of eating home cooked meals and potential benefits for diet and health: cross-sectional analysis of a population-based cohort study – International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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