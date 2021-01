Miglio: valori nutrizionali e come cucinarlo

editato in: da

Cos’è

Il miglio (Panicum miliaceum) è un cereale utilizzato in alimentazione sotto forma di chicchi decorticati e perlati, fiocchi e farine. La pianta del miglio è un’erbacea appartenente alla famiglia delle Graminaceae o Poaceae caratterizzata da un fusto eretto che può raggiungere il metro e mezzo di altezza, foglie longilinee e infiorescenze lunghe circa venti centimetri. Del miglio si consumano i semi ricchi di proteine, minerali e vitamine del gruppo B, oltre a carboidrati e fibre. Si tratta di un alimento nutriente, facilmente digeribile, il cui consumo è particolarmente indicato in caso di problemi digestivi, acidità di stomaco e reflusso gastroesofageo o infiammazioni intestinali. Poiché il miglio è naturalmente privo di glutine, questo cereale può entrare a far parte dell’alimentazione quotidiana delle persone celiache, che possono gustarlo in chicchi a pranzo e cena, in fiocchi per la colazione o utilizzarne la farina per preparare pasta e impasti per il pane.

Oltre che a scopo alimentare, il miglio trova impiega anche nella formulazione di integratori alimentari in capsule o compresse, consigliati per rinforzare capelli, unghie e ossa.

Valori nutrizionali

Calorie e nutrienti

Una porzione di miglio – pari a 80 grammi – fornisce all’organismo 274 calorie, date da 51,9 grammi di carboidrati, 9,4 grammi di proteine e 3,1 grammi di grassi. Trattandosi di un alimento di origine vegetale, il miglio non contiene colesterolo. Il miglio fornisce inoltre 6,8 grammi di fibre e 8,6 grammi di acqua per porzione, utili al benessere intestinale. Sebbene si tratti di un cereale, il miglio è privo di glutine, dunque il suo consumo è adatto anche alle persone che soffrono di morbo celiaco. Per quanto concerne le proteine, il miglio fornisce un buon apporto proteico ma è povero di alcuni amminoacidi essenziali tra cui la lisina, carenza che può essere facilmente colmata consumando questo cereale con una porzione di legumi.

Vitamine e minerali

Per quanto riguarda i minerali, una porzione di miglio fornisce 228 milligrammi di fosforo, 156 di potassio, 6 di calcio, 4 di sodio e 2,4 di ferro. Le vitamine presenti nel miglio sono soprattutto quelle appartenenti al gruppo B e, in particolare niacina, tiamina e riboflavina.

Come cucinarlo

Prima di cucinare il miglio nelle proprie ricette preferite, occorre lavarlo accuratamente in acqua fredda. Il lavaggio del miglio si effettua immergendo i chicchi in una bacinella di acqua fredda e rimescolando, per poi cambiare l’acqua. Il miglio andrà risciacquato più volte fino a che l’acqua non risulterà più torbida. In questo modo si elimineranno eventuali residui di polvere, sporco e scorie.

Dopo aver terminato l’operazione di lavaggio è possibile versare il miglio in una pentola con un filo di olio extravergine di oliva e tostare i chicchi per pochi minuti a fuoco moderato, mescolando con un cucchiaio di legno per evitare che si attacchino sul fondo. La tostatura, oltre a esaltare il sapore del miglio, consente di ridurre i tempi di cottura. Mentre si effettua questo passaggio è consigliabile portare a bollore una pentola con acqua pari al doppio del volume del miglio. Quando l’acqua bolle, si aggiungono una manciata di sale e i chicchi di miglio tostato e si abbassa la fiamma. Se si utilizzano i fuochi, è bene collocare una retina di metallo tra la fiamma e la pentola, così da distribuire al meglio il calore. Il miglio sarà cotto in circa venti minuti, dopodiché potrà essere condito a piacere o utilizzato nella preparazione di svariate ricette. Dopo la cottura, infatti, il miglio può essere aggiunto a verdure e legumi cotti a parte o impiegato per realizzare crocchette. Se si vuole usare il miglio per preparare minestre, dopo la tostatura lo si può cuocere direttamente con le verdure in acqua, calcolando i diversi tempi di cottura.

Ricette

Vediamo qualche semplice ricetta per introdurre il miglio nella nostra alimentazione.

Crocchette di miglio

Ingredienti

250 grammi di miglio cotto

un uovo

due cucchiai di farina

tre cucchiai di prezzemolo fresco

uno spicchio di aglio

pangrattato

olio, sale

Procedimento

Cuocete il miglio come indicato in precedenza e lasciatelo raffreddare, dopodiché schiacciatelo con una forchetta e sistematelo in una ciotola. Aggiungete un uovo sbattuto, il prezzemolo tritato, l’aglio tagliato molto finemente, la farina e il sale. Impastate con le mani per amalgamare gli ingredienti e, se il composto risulta umido, aggiungete pangrattato poco alla volta fino a raggiungere la consistenza desiderata. Formate poi delle crocchette con le mani, impanatele e friggetele in olio bollente finché non saranno ben dorate. In alternativa è possibile cuocere le crocchette di miglio in forno, spennellandole con poco olio. La cottura in forno richiede circa 20 minuti a 180°C. Servite con verdure saltate e legumi.

Miglio con verdure

Ingredienti

300 grammi di miglio cotto

500 grammi di verdura di stagione

una cipolla

erbe aromatiche

olio extravergine di oliva, sale

Procedimento

In una capiente padella, fate rosolare una cipolla tagliata a fette sottili in due-tre cucchiai di olio caldo. Aggiungete le verdure mondate, scegliendo tra quelle di stagione. In primavera e in estate potete optare, ad esempio, per zucchine, peperoni e melanzane, mentre durante l’autunno e l’inverno meglio scegliere porri, zucca, funghi. Aggiungete mezzo bicchiere di acqua e una presa di sale e cuocete con il coperchio fino a che le verdure risulteranno morbide (in genere sono necessari 15-20 minuti a fuoco moderato). Togliete il coperchio, fate evaporare l’eventuale acqua residua a fuoco medio alto e unite il miglio cotto in precedenza. Aggiungete erbe aromatiche a piacere: salvia, origano, maggiorana, basilico, in base ai vostri gusti.

Crema dolce con fiocchi miglio

Ingredienti

30 grammi di fiocchi di miglio

un bicchiere di latte

100 grammi di frutta di stagione

miele

Procedimento

Fate riscaldare il latte sul fuoco senza portare a ebollizione. Aggiungete i fiocchi di miglio e cuoceteli per circa cinque minuti, mescolando di continuo. Togliete dal fuoco e unite la frutta fresca tagliata a dadini. Scegliete frutta di stagione o, se fuori stagione, disidratata. Dolcificate con un cucchiaino di miele e gustate la crema a colazione o durante gli spuntini, tiepida o fredda.

Fonti:

Alimenti&Nutrizione

Il Cucchiaio Verde