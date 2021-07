In cerca di un “sorriso” perfetto? Ecco i consigli degli esperti

editato in: da

Si fa presto a dire “vorrei labbra più carnose” oppure ad ispirarsi a modelli del mondo del cinema. Ma per chi si avvicina a questo tipo di approccio, è fondamentale che la scelta sia sempre gestita insieme ad uno specialista, per arrivare non solo a trattamenti mirati sulle labbra ma piuttosto a considerare la “globalità” di apparato dentale, faccette, sbiancamento dei denti, masticazione e labbra. Come bisogna comportarsi? Ecco i consigli degli esperti della Società Italiana di Medicina Estetica (SIME).

I parametri da considerare

Secondo Andrea Alessandrini, docente alla Scuola Internazionale di Medicina Estetica della Fondazione Fatebenefratelli di Roma, in primo luogo quando una paziente sente la necessità di intervenire sulle proprie labbra, ci sono diversi elementi da osservare. Contano ad esempio l’età, con la necessità di indagare se è una paziente giovane e vuole intervenire perché ha delle labbra sottili o se è una paziente più avanti con l’età e vuole effettuare un altro tipo di intervento e la stessa struttura stessa dalla bocca. Occorre valutare come si chiude la mascella, il tipo di labbra, le rughe tipo codice a barra, i solchi naso-genieni.

“Poi si indaga sul tipo di intervento che si vuole intraprendere, quale risultato si vuole ottenere così da consentire ai medici di intervenire nel giusto modo e con i giusti prodotti – spiega l’esperto. Esistono terapie di vario tipo, è possibile utilizzare sia gli aghi che le cannule. L’ago viene utilizzato soprattutto per una ridefinizione dei contorni delle labbra e per riempire le rugosità che solcano il vermiglio; oppure l’ago può essere utilizzato con una tecnica verticale se si desidera effettuare una forte eversione delle labbra, cioè girarle verso il naso accorciando la distanza naso-labbra. È chiaro che l’ago può avere degli effetti collaterali, essendo tagliente. La cannula, invece, viene utilizzata quando si riempie la parte interna della mucosa o la mucosa ipotrofica per ottenere un effetto volumetrico. Lo studio delle labbra è importantissimo, perché esiste una grande varietà di morfologia delle labbra”.

Un programma su misura

In virtù della forma iniziale delle labbra e della forma del viso, occorre poi mettere a punto un programma terapeutico preciso e bisogna mappare con esattezza i punti in cui introdurre il prodotto utilizzato e in quali quantità, facendo molta attenzione a non cadere mai negli eccessi della volgarità.

I trattamenti delle labbra vengono richiesti dai 18 anni agli 80 anni. Se le più giovani richiedono un intervento puramente estetico, quindi si interviene sulla sottigliezza delle labbra o sulla forma, le pazienti più avanti con l’età hanno altre esigenze di correzione non solo nel volume ma anche per i cosiddetti codice a barra delle labbra e per tutta la zona peribuccale intesa come unità estetica completa.

L’importante, insomma, è affidarsi a mani e pensiero degli esperti. “Sulle labbra si è visto veramente troppo – commenta Emanuele Bartoletti, presidente della Società Italiana di Medicina Estetica (SIME). Esistono dei canoni estetici di rapporto tra labbra superiore o inferiore, tra larghezza della bocca e resto del volto, di proiezioni delle labbra, che troppo spesso non vengono rispettati. Trattamenti eccessivi, vermiglioni tanto grandi da sembrare sotto l’effetto di una reazione allergica permanente. Risultati del tutto innaturali che spesso stravolgono l’aspetto della persona. E questo succede quando le pazienti chiedono e i medici eseguono. Non è Medicina Estetica. Ricordiamo che se un intervento è ben eseguito nessuno se ne deve accorgere”.

Insomma: occorre sempre partire dalle caratteristiche anatomiche e di bellezza delle labbra, ricordando i canoni estetici stigmatizzati ai quali il medico estetico deve tendere, senza mai eccedere.