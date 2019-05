L'ipertensione è una condizione di cui si parla spesso, ma che pochi conoscono in modo approfondito. Ad esempio, sapevate che quando si soffre di pressione alta andrebbero evitati alcuni cibi? In occasione della Giornata Mondiale contro l'Ipertensione, scopriamo quali alimenti bandire dalla tavola per abbassare la pressione e ridurre il rischio di malattie cardiache e ictus.