La dieta di maggio, cosa mangiare per perdere peso

editato in: da

Maggio è finalmente arrivato, questo è il mese di svolta per la remise en forme in vista dello scoppiare dell’estate e l’ultimo mese per prepararci alla prova costume in modo sano e salutare.

La bellezza di questo mese risiede, oltre che nelle passeggiate soleggiate e nel primo, tiepido, venticello primaverile anche nella generosità di Madre Natura che ci offre, per Maggio, una vera e propria “macedonia” di frutta e verdura utile per il nostro obiettivo principale: sgonfiarci e detossinarci per preparare il corpo ai primi vestitini corti.

Infatti l’obiettivo principale della dieta di maggio è snellire il punto vita e asciugare i cuscinetti troppo rilassati a causa della stagione invernale che, per definizione, ci rende più pigre e più affamate.

La natura ci offre il giusto mix tra bontà e salute perché gli alimenti da inserire in questo mese sono il perfetto compromesso tra gusto e proprietà nutrizionali dagli innumerevoli benefici. Ogni prodotto, infatti, è fonte di determinate vitamine e sali minerali davvero importanti per il nostro benessere per eliminare le tossine accumulate nelle ultime feste e nell’inverno combattendo, contemporaneamente, la noiosa ritenzione idrica.

Qual è quindi il menu perfetto di maggio? Tra le verdure di questo mese troviamo al primo posto gli asparagi: poverissimi di calorie e dall’alto potere drenante e diuretico sono perfetti da abbinare a piatti di carne e di pesce e sono altamente sazianti. Negli asparagi troviamo soprattutto l’acido folico che è basilare nella stimolazione del midollo osseo, per la produzione di globuli rossi ed è ricco di sali minerali e vitamine di tipo A e B.

Altri due tipi di verdure che diventeranno i vostri alleati del mese sono i piselli e le fave. I primi hanno un alto potere proteico e sono importanti per combattere il senso di stanchezza tipico di questo periodo per il passaggio all’ora legale, vi daranno la giusta energia per allenarvi in palestra o al parco. Le fave, invece, sono ricche di vitamina B, utile al funzionamento del sistema nervoso e aiutano l’intestino a lavorare nel modo corretto.

Oltre a queste verdure, le più importanti, ricordiamo anche la cicoria, i finocchi, il radicchio, i ravanelli, le taccole e molto altro. Provate a farvi consigliare dal vostro fruttivendolo di fiducia, ogni verdura di questo mese è un’esplosione di bontà sana, soprattutto se consumata in modo bilanciato con piatti semplici e leggeri.

Non solo verdura: anche la frutta di Maggio può essere la perfetta compagna della vostra dieta sgonfiante pre-bikini!

Le fragole sono le protagoniste di questo periodo e sono dei piccoli gioielli di benessere: ricche di acqua sono perfette per idratare il nostro organismo e per stimolare il metabolismo. Ricche di fibre e vitamina C e potassio, aiutano la digestione e sono degli antiossidanti naturali.

Proprio come nella dieta rossa, questo colore incide sulle proprietà nutrizionali degli alimenti “dipinti” in questo modo: anche le ciliegie infatti, che arriveranno solo a fine mese, sono adatte a stimolare la diuresi grazie alle proprietà lassative e depurative.

Ultime ma non meno importanti le nespole: ricche di calcio e vitamina C e dalle proprietà astringenti da acerbe e lassative da mature sono perfette da consumare ad ogni orario della giornata come spezza fame e per sgonfiare l’addome.

La dieta di Maggio è una dieta naturale che segue il moto delle stagioni e che rende ogni piatto ancora più gustoso: la frutta e la verdura mangiata nel periodo di maturazione, infatti, è decisamente più buona e mantiene intatte tutte le proprietà intrinseche. Con questo tipo di alleati sarà facile arrivare all’estate con qualche chilo in meno e con la voglia, finalmente, di prendere un aereo, metterci il costume e fare il primo tuffo della stagione! Mi raccomando, non dimenticate di abbinare al vostro regime alimentare anche uno stile di vita sano e un po’ di attività fisica.