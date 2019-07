Gomasio, la ricetta anti-ritenzione idrica per sgonfiare le gambe

editato in: da

L’arrivo dell’estate, con le sue temperature più alte, può lasciare in eredità un problema molto diffuso specialmente tra le donne: il gonfiore alle gambe, un disturbo che interessa anche piedi e caviglie, spesso accompagnato da una sensazione di pesantezza, prurito e formicolii. Tutti effetti collaterali dei primi caldi che, con il passare delle settimane, potrebbero peggiorare e favorire ulteriormente il ristagno di liquidi.

Cosa fare? Quando non è patologico, gli esperti assicurano che basta qualche accorgimento e uno stile di vita più sano, all’insegna del movimento e di una alimentazione equilibrata, per alleviare il fastidio delle gambe gonfie. In particolare, bisognerebbe limitare l’eccesso di sale, alimento che facilita il ristagno venoso e favorisce l’aumento della pressione, contribuendo a peggiorare i sintomi di una cattiva circolazione che porta alla ritenzione e al gonfiore.

Razionare la dose di sale utilizzata quotidianamente per le nostre preparazioni non significa però rinunciare al buon sapore dei cibi che portiamo in tavola. Dal Giappone arriva la ricetta anti-ritenzione idrica per sgonfiare le gambe: il gomasio, un condimento composto da semi di sesamo e di sale marino integrale in proporzioni variabili. Quella più salutare, secondo i nutrizionisti, è di 1 cucchiaino da caffè di sale marino integrale e 8 cucchiaini di sesamo, ma ancora meglio è mescolare 1 cucchiaino di sale marino con 20 cucchiaini di sesamo.

Le proprietà

È utile per insaporire cereali, pesce, insalate, verdure e carne ed è di beneficio per la salute non solo per il basso apporto di cloruro di sodio, ma anche per le proprietà dei semi di sesamo ricchi di vitamine D e E, calcio, fosforo, ferro e zinco, ma anche di sesamina, sesamolina e sesamolo antiossidanti utili nella salvaguardia del fegato.

Prepararlo in casa è semplicissimo: il segreto è la pazienza e non si dovrebbe avere fretta durante la sua realizzazione! I semi di sesamo (già lavati e asciutti) e il sale marino integrale vengono tostati separatamente in una padella di ghisa per pochi minuti. In particolare, i semi di sesamo sono pronti quando il colore diventa più scuro e cominciano a scoppiettare. Il segreto? Schiacciane uno tra l’indice e il pollice: se si rompe con facilità è pronto! I due ingredienti vengono poi macinati insieme a mano in un mortaio, in modo che l’olio del sesamo impregni i granelli di sale marino.

La preparazione può essere conservata in un vasetto ben chiuso direttamente in frigorifero ed è preferibile aggiungerla a crudo, a fine cottura, in modo da conservarne inalterate le proprietà.

Un’unica accortezza: come raccomandano i nutrizionisti, il gomasio essere usato con grande beneficio per la salute al posto del sale per combattere la ritenzione idrica, ma non bisogna comunque abusarne.