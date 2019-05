Dieta della frutta: perdi 4 chili in 3 giorni

editato in: da

Frutti oleosi, quali sono e gli effetti sulla dieta

Dura poco ed è particolarmente efficace: stiamo parlando della dieta della frutta, un regime ipocalorico super fast che consente di eliminare i cuscinetti di grasso in breve tempo.

Questa dieta, così come svela il nome, si basa sul consumo di frutta. Nessun frutto è escluso e se ne può consumare a volontà, arrivando sino a 1,5 kg al giorno. Prima di tutto è importante specificare che si tratta di una dieta che non va protratta nel tempo. Ciò significa che non si può seguire per più di tre giorni e prima di farlo è fondamentale chiedere consiglio al proprio medico, questo perché non è adatta a tutti e in alcune persone potrebbe causare dei problemi.

Come funziona? Si può mangiare frutta sia cotta che cruda, come pure centrifugati ed estratti. Le sostanze nutritive non mancano, questo perché, anche se pochi lo sanno, la frutta contiene zuccheri, proteine, carboidrati e grassi, basta scegliere quella giusta. Le regole da rispettare sono molto semplici, ma tassative.

Se decidete di cuocere la frutta la temperatura di cottura non deve mai superare i 60 gradi per non perdere le sostanze nutritive. Consumate gli alimenti sempre con la buccia, assicurandovi di lavarli e pulirli bene in modo da eliminare i pesticidi. Non solo: bisogna dare la precedenza alla frutta di stagione, evitando quella sciroppata o surgelata. Infine i pasti devono essere sempre differenti, variando il più possibile ciò che si mangia.

Cosa mangiare? La giornata inizia con una spremuta d’arancia senza zucchero oppure un centrifugato. Come spuntino scegliete i frutti rossi, che migliorano la circolazione e aiutano a drenare i liquidi. A pranzo optate per frutta freschissima e leggera, come kiwi, arance, limoni, fragole oppure pesche e albicocche. A cena invece scegliete varietà più corpose e sostanziose, come l’avocado, il cocco e la banana. Ricordatevi sempre di bere almeno un litro e mezzo d’acqua ogni giorno, per eliminare le tossine in eccesso e perdere peso più velocemente.