Aguglia, alleata delle ossa e della salute del cuore

Appartenente alla famiglia delle Belonidae, l’aguglia è un pesce molto diffuso nel Mediterraneo, ma anche nel Mar Nero. Quando la si nomina, è il caso di citare alcuni importanti benefici per la salute. Come evidenziato dagli esperti del gruppo Humanitas, questo pesce è caratterizzato da un’importante quantità di acidi grassi omega-3.

Questi lipidi sani, in virtù della loro efficacia antinfiammatoria e antiossidante, rappresentano un punto di riferimento cruciale quando si parla di come preservare la salute del cuore. Attenzione, però: nell’ambito dei lipidi presenti nell’aguglia, è presente pure il colesterolo.

Per evitare ripercussioni negative sulla salute cardiovascolare, è opportuno fare attenzione al dosaggio quotidiano di colesterolo alimentare. Gli esperti raccomandano di mantenersi entro i 300 mg se si è in buone condizioni di salute (nell’eventualità di problematiche, è bene non superare i 200).

Ricca di vitamina D e calcio, nutrienti cruciali per la salute delle ossa e dei denti, l’aguglia ha il pro di essere caratterizzata dalla presenza di vitamine del gruppo B – troviamo in particolare vitamina B6, riboflavina, niacina e vitamina B12 – essenziali per il buon funzionamento del metabolismo (il che ha oggettivi vantaggi per il mantenimento del peso).

Non c’è che dire: l’aguglia è un vero concentrato di benefici. Tra i più interessanti rientra il contenuto di minerali davvero preziosi. Abbiamo citato il calcio, che non è certo l’unico. Tra gli altri è possibile citare il potassio, importantissimo per la regolarità della pressione arteriosa e di riflesso per la salute del cuore. L’aguglia è caratterizzata anche dalla presenza di fosforo, che ricopre un ruolo decisivo quando si tratta di trasformare il cibo che consumiamo ogni giorno in energia.

Una parentesi deve essere dedicata al contenuto di vitamine antiossidanti. L’aguglia è caratterizzata nello specifico dalla presenza di vitamina A, importantissima per l’efficienza della vista e per la bellezza della pelle, e da quella di vitamina C o acido ascorbico, essenziale per il buon funzionamento del sistema immunitario.

Contraddistinto pure dalla presenza di vitamina E o tocoferolo, l’aguglia può essere trovata in commercio tutto l’anno. Non esistono, oggi come oggi, evidenze di una sua interazione con l’efficacia di farmaci. In ogni caso, prima di iniziare ad assumerla è il caso di chiedere consiglio al proprio medico curante.