“Il pesce? Ecco perché è un alleato del nostro benessere. Surgelato? Conserva i Nutrienti”

Il pesce è un grande alleato del nostro benessere, come ci spiega la dottoressa Elisabetta Bernardi, specialista in scienza dell’alimentazione, biologa e nutrizionista. Ed è un elemento perfetto per una sana alimentazione, anche quando è surgelato.

Quali sono le proprietà del pesce e perché si dice che sia meglio della carne?

Cominciamo con il dire che si tratta di due alimenti diversi per caratteristiche. Li accomuna il fatto di apportare proteine di ottima qualità ma nella dieta sono importanti entrambi con frequenza di consumo però diversa. Focalizzandoci sul pesce che in assoluto è un grande alleato del nostro benessere perché:

È una grande fonte di proteine di ottima qualità che sono cruciali per la manutenzione e la riparazione dei tessuti corporei, e che contengono tutti gli amminoacidi essenziali necessari per il corpo umano. Inoltre, rispetto ad altre fonti animali, il pesce contiene tipicamente meno grassi saturi e calorie, e grazie ad una carne caratterizzata da fibre muscolari corte e con un contenuto di tessuto connettivo minore rispetto a quelle degli animali terrestri ha una tenerezza che lo fa gradire in tutte le fasi della vita. La completezza e qualità delle proteine ne fanno un alimento ottimo per la crescita.

Inoltre, il pesce è la fonte migliore dei grassi Omega-3 a catena lunga EPA e DHA, che svolgono diverse funzioni protettive nell’organismo. Gli Omega-3 possono ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, diminuire i livelli di trigliceridi nel sangue, e possono avere effetti benefici sulle malattie infiammatorie e oggi ricordo che l’infiammazione è la madre di molte patologie serie e di altre più “estetiche” come acne e cellulite. Sono inoltre cruciali per un ottimale sviluppo cerebrale e neurologico, specialmente nei bambini. Questi acidi grassi omega-3, specificamente l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido docosaesaenoico (DHA), sono componenti vitali del nostro sistema neuronale e giocano un ruolo significativo nella salute del cervello.

il pesce è fonte di vitamine preziose come la D e la B12 e minerali altrove rari come lo iodio e il selenio. Questi nutrienti sono importanti per la salute del sistema immunitario, delle ossa, e per la funzione tiroidea.

Un adulto quanto ne dovrebbe consumare a settimana?

Almeno due porzioni a settimana le porzioni sono da 150 grammi. In una dieta per esempio per la salute delle ossa, priorità per l’adulto si consiglia di arrivare a 4 porzioni a settimana

Ci sono tipi di pesce da preferire rispetto ad altri per un’alimentazione sana?

Anche nel caso del pesce è bene variare, ma almeno una porzione a settimana dovrebbe essere di pesce grasso per favorire il raggiungimento del fabbisogno di omega3

In termini generali, dal punto di vista della dieta molluschi e crostacei possono essere consumati come gli altri pesci senza particolari accortezze?

Certo l’individuo sano può consumare ogni tipo di pesce

Il pesce surgelato mantiene le proprietà nutrizionali?

Il pesce surgelato offre il vantaggio di conservazione dei Nutrienti: Il processo di surgelamento preserva efficacemente i nutrienti essenziali presenti nel pesce, come le proteine, gli acidi grassi omega-3, i minerali e le vitamine. Questo accade perché il rapido abbassamento della temperatura fino al raggiungimento dei 18 gradi sotto lo zero, riduce la decomposizione e la perdita di nutrienti.

I bastoncini Findus possono essere una buona soluzione per invogliare i bambini a mangiare pesce?

I bastoncini Findus possono essere un ottimo modo per incoraggiare i bambini a mangiare più pesce, contribuendo a una dieta sana ed equilibrata. E possono essere il veicolo per abituare fin da piccoli al sapore del pesce.

Svolgono quindi un ruolo molto importante perché presentano diversi benefici nutrizionali, specialmente quando vengono preparati e consumati in modo equilibrato. Contengono numerose vitamine e minerali come la vitamina D, che è cruciale per ossa e denti forti, e la vitamina B12, importante per una sana funzione del sangue e del sistema nervoso. Forniscono anche ferro e iodio, quest’ultimo vitale per la salute della tiroide e il metabolismo. Sono un’ottima fonte di proteine, essenziali per mantenere muscoli e ossa sani.

Vanno bene anche per gli adulti?

Certo i bastoncini Findus sono un prodotto intergenerazionale adatti a tutta la famiglia e amati da grandi e piccini e sono una soluzione anche per i più anziani, che non possono permettersi di fare la spesa ogni giorno e hanno necessità di alimenti nutrienti e teneri.

Per gli adulti, e quindi anche per i ragazzi, sono fondamentali anche come alimento post esercizio. Ci troviamo davanti a un prodotto completo per il recupero muscolare perché la copresenza delle proteine di ottima qualità e dei carboidrati della panatura ne fanno la combinazione che si va a cercare per ottimizzare la ricostruzione e l’anabolismo dei muscoli (operata dalle proteine nobili) e la ricostituzione delle riserve di carboidrati sotto forma di glicogeno (operata dai carboidrati).

Ci può dare qualche suggerimento su come cucinare in modo light i bastoncini?

Con la friggitrice ad aria per esempio, ma anche nel forno tradizionale sono ottimi e mantengono la croccantezza della panatura.

Ci si può concedere una frittura di pesce di tanto in tanto? Anche se si è a dieta?

La frittura due-tre volte al mese va bene. Se si è a dieta e si deve tener conto delle calorie non più di 2 volte al mese.