7 colazioni buone e sane per i bambini che stanno a casa

Stare a casa ai tempi del Coronavirus è anche un’opportunità anche per incoraggiare l’educazione alimentare. La SIPPS aveva già lanciato nei giorni scorsi il progetto Nutripiatto: uno strumento di educazione nutrizionale per bambini dai 4 ai 12 anni. In sostanza, la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale fornisce utili raccomandazioni ai genitori affinché comprendano quanto sia importante, per loro e per i figli, una sana alimentazione che sappia anche garantire un sonno adeguato in termini di quantità e qualità.

Riscopriamo l’importanza della colazione

E proprio dal progetto Nutripiatto arrivano i consigli dei pediatri per cominciare al meglio la giornata a partire dal primo pasto. Per i bambini in età scolare e della scuola secondaria di primo grado (4-12 anni), la colazione dovrebbe coprire il 15-20% dell’apporto energetico giornaliero. Questo pasto è fondamentale, ma purtroppo ancora scarsamente consumato, come dimostrato da indagini epidemiologiche come Okkio alla Salute 2016. In attesa dei nuovi dati, dall’ultimo rapporto si evince infatti che Il 7,9% dei bambini non ha assunto la colazione il mattino dell’indagine e il 33,0% ha consumato una colazione nutrizionalmente non adeguata. Saltare la prima colazione, però, può scatenare una fame incontrollata e indurre a mangiare in quantità smodata ai pasti successivi con aumento del peso.

Stare a casa ai tempi del Coronavirus può dunque diventare uno spazio di opportunità per riscoprire le linee guida per una sana alimentazione. In particolare, una colazione nutriente e bilanciata dovrebbe sempre contenere un alimento di ogni gruppo. Per esempio:

latte o derivati (yogurt o formaggio fresco)

(yogurt o formaggio fresco) cereali e derivati , possibilmente integrali, come il pane, biscotti secchi, fette biscottate o altri cereali da prima colazione

, possibilmente integrali, come il pane, biscotti secchi, fette biscottate o altri cereali da prima colazione un frutto fresco intero e/o frutta a guscio (cruda o tostata senza sale come noci, mandorle, anacardi, ecc.) o marmellata senza zuccheri aggiunti.

7 colazioni buone e sane per i tuoi bambini

Giorno 1

Latte parzialmente scremato: (4-6 anni: 150 ml; 7-9 anni: 200 ml; 10-12 anni: 250 ml)

Fette biscottate integrali: (4-6 anni: 2 fette; 7-9 anni: 3 fette; 10-12 anni: 4 fette)

Marmellata senza zuccheri aggiunti: (4-6 anni: 1 cucchiaino; 7-9 anni: 1 cucchiaino; 10-12 anni: 1 cucchiaino e mezzo)

Giorno 2

Yogurt intero: (4-6 anni: 125 g; 7-9 anni: 125 g; 10-12 anni: 125 g)

Fiocchi di mais/corn flakes: (4-6 anni: 20 g; 7-9 anni: 30 g; 10-12 anni: 40 g)

Frutta: (4-6 anni: 120 g; 7-9 anni: 150 g; 10-12 anni: 150 g)

Giorno 3

Latte parzialmente scremato: (4-6 anni: 150 ml; 7-9 anni: 200 ml; 10-12 anni: 250 ml)

Pane integrale: (4-6 anni: 50 g; 7-9 anni: 60 g; 10-12 anni: 70 g)

Marmellata senza zuccheri aggiunti: (4-6 anni: 1 cucchiaino; 7-9 anni: 1 cucchiaino; 10-12 anni: 1 cucchiaino e mezzo)

Giorno 4

Pane integrale: (4-6 anni: 50 g; 7-9 anni: 60 g; 10-12 anni: 70 g)

Prosciutto cotto sgrassato: (4-6 anni: 25 g; 7-9 anni: 30 g; 10-12 anni: 35 g)

Succo d’arancia: (4-6 anni: 120 ml; 7-9 anni: 150 ml; 10-12 anni: 170 ml)

Giorno 5

Yogurt intero: (4-6 anni: 125 g; 7-9 anni: 125 g; 10-12 anni: 125 g)

Muesli: (4-6 anni: 20 g; 7-9 anni: 30 g; 10-12 anni: 40 g)

Frutta secca disidratata: (10-12 anni: 15 g)

Giorno 6

Latte parzialmente scremato: (4-6 anni: 150 ml; 7-9 anni: 200 ml; 10-12 anni: 250 ml)

Biscotti integrali: (4-6 anni: 25 g; 7-9 anni: 30 g; 10-12 anni: 35 g)

Giorno 7

Yogurt intero: (4-6 anni: 125 g; 7-9 anni: 125 g; 10-12 anni: 125 g)

Crostatina di marmellata: (4-6 anni: 35 g; 7-9 anni: 40 g; 10-12 anni: 50 g)

Cacao amaro: (7-9 anni: 1 cucchiaino; 10-12 anni: 1 cucchiaino)