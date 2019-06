Matrimonio: qualche idea di trucco per le invitate

editato in: da

Essere invitata a un matrimonio è una delle eventualità più piacevoli della bella stagione: che sia un matrimonio da favola o una cerimonia informale, la magia che porta con sé è sempre la stessa.

Tuttavia, richiede un certo impegno: non solo dovrai pensare all’abbigliamento da cerimonia, in linea con il dress code, se è stato indicato, ma anche al trucco per il matrimonio. Vediamo, allora, come truccarsi a un matrimonio.

Il make up per il matrimonio: come truccare viso e labbra

La regola base è sempre la stessa: non strafare. Non solo per una questione di buon gusto – ricorda che, formale o informale, è pur sempre una cerimonia – ma anche perché è la sposa la protagonista a cui va lasciata tutta la scena.

Se sei la damigella, puoi ispirarti allo stile scelto dalla sposa per creare un insieme armonico, oppure crearne uno tutto tuo. Qualsiasi outfit tu abbia scelto, il trucco per matrimonio per l’invitata dovrebbe essere sobrio e in grado di far risaltare la tua bellezza senza che si noti troppo. Tuttavia, tieni conto anche delle tendenze make up dell’anno, che potrebbero darti una mano nel caso tu sia in dubbio su come orientarti.

Con le tonalità neutre non si sbaglia mai e, in particolare, sono un’ottima scelta per il trucco per un matrimonio estivo in accordo con qualsiasi tipo di abbigliamento e di colore. In questo senso, il make up nude può rivelarsi strategico: un trucco che esalta la tua bellezza naturale in modo così delicato da sembrare di non esserci affatto. Si tratta di leggeri giochi di luce e di ombre che regalano alla pelle un aspetto fresco e agli occhi una luminosità che ne esalta il colore.

Se il trucco nude è un’ottima soluzione per il trucco per matrimonio di giorno, il lato negativo è che non è affatto semplice da realizzare, proprio per la delicatezza e il sapiente equilibrio di tonalità con cui va steso. Di base, occorre sempre una buona crema idratante adatta al tuo tipo di pelle, da stendere almeno un’ora prima di truccarti così che venga assorbita completamente. Anche il burro cacao andrebbe steso nella stessa circostanza.

Se hai i pori dilatati, potresti usare localmente un buon primer viso. Il fondotinta non sempre è indispensabile, soprattutto se la tua pelle non ha difetti evidenti: un buon correttore potrebbe essere sufficiente, anche perché in generale è più difficile che tu possa farne a meno. Sopra al correttore potrai poi uniformare l’incarnato con una polvere.

Per una cerimonia alla luce del sole è possibile scegliere una palette colori più luminosa che opaca. Di sera è concesso osare un po’ di più, a condizione comunque di non esagerare. I toni possono essere più accesi e in tinta con l’abito o con gli accessori. Il trucco per matrimonio di sera non dovrebbe essere troppo brillante, anche per evitare spiacevoli riflessi con i flash.

Per le labbra è meglio scegliere un rossetto che sottolinei le forme senza esagerare con i colori. Un rosso classico illumina il viso in ottimo abbinamento con il trucco nude, meglio però opaco che glossy. Le tonalità del fucsia e del rosa vanno bene soprattutto nella stagione estiva, mentre una nuance tendente al bordeaux o al prugna si può osare in un periodo più vicino all’autunno-inverno.

Make up da matrimonio: come truccare gli occhi

Per quanto riguarda il trucco per gli occhi un’ottima soluzione può essere quella di abbinare l’ombretto alle tinte degli abiti, soprattutto se hai scelto tinte pastello. Di giorno questa scelta rende molto soprattutto in chiave romantica, mentre di sera potrebbe risultare meno elegante. Ricorda che se hai scelto un trucco nude l’attenzione si focalizzerà soprattutto sugli occhi e sarà importante farli risaltare potenziando il loro colore naturale.

Il trucco da matrimonio per occhi castani trova ottimi alleati nelle tonalità del marrone: i toni più caldi, dall’ocra alla terra bruciata, sono perfetti se hai i capelli altrettanto scuri, mentre i toni più freddi, che sfumano verso il color melanzana o verso il grigio, sono più adatti se hai i capelli chiari. Anche la forma dell’occhio ha la sua importanza: un eyeliner nero può essere strategico per allungare l’occhio lasciando tutta l’attenzione al nocciola dell’iride. Se invece hai gli occhi verdi, potrai scegliere a seconda dell’intensità del tuo colore. Il trucco da matrimonio per occhi verdi offre molte possibilità: se i tuoi occhi sono molto chiari potrai abbinare colori pastello, dal viola al verde, mentre se sono più scuri potresti giocare con le tonalità del marrone fino al nero. ù

Infine, il trucco per gli occhi azzurri. Color cielo o mare profondo, gli occhi azzurri trasmettono da soli un particolare magnetismo che un abile make up può rendere ancora più evidente. Oltre alla classica matita blu e agli ombretti nelle varie tonalità dell’azzurro, il trucco da matrimonio per occhi azzurri può basarsi su soluzioni alternative di grande impatto, in cui il nero sarà protagonista. Anche in questo caso un tocco deciso di eyeliner disegna l’occhio e mette in risalto le tonalità dell’azzurro.

Se ti stai chiedendo se il trucco smokey eyes per un matrimonio è indicato, sappi che potrebbe essere una scelta particolarmente azzeccata a condizione che mantenga un buon equilibrio con le labbra e il viso. Devi sfumarlo molto bene in modo che non si vedano linee o segni di altro genere: otterrai così un trucco particolare e sobrio da invitata perfetta.