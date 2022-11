Come abbinare il trucco al colore dell’abito: tutte le sfumature

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Fonte: iStock Come abbinare il trucco al colore dell'abito

Spesso quando indossiamo un abito colorato ci domandiamo immediatamente che tipo di trucco è possibile abbinarci. Per eventi e feste infatti è più facile scegliere outfit dalle tonalità sgargianti e non tutti i make-up possono andare bene, quindi bisogna valutare bene ogni opzione.

Dal classico eyeliner, perfetto per l’abito bianco, al rossetto rosso ton sur ton per gli abiti della stessa nuance, fino all’ombretto azzurro per abiti sparkley ecco qualche idea e consiglio per creare il make-up perfetto in base al colore di abito indossato. Ad ispirarci ovviamente le icone della Gen Z: tra Zendaya, Sydeney Sweeney e perfino la super modella Gigi Hadid.

Come abbinare il trucco al colore dell’abito

Quando ci si trucca è fondamentale pensare non solo al tipo di beauty look che vogliamo realizzare, ma anche a come valorizzare ciò che abbiamo addosso. Non tutti i make-up vanno infatti bene e ogni colore di abito deve essere esaltato con il tipo di ombretto o rossetto giusto.

Abito nero: eyeliner e rossetto nude

Se è vero che il nero va con tutto, stessa cosa non si può dire per il make-up che quando si indossa un abito extra dark deve essere calibrato alla perfezione, al fine di evitare l’effetto Morticia Addams- sebbene il gothic-chic sia diventato una vera e propria tendenza.

Un trucco veramente glamour per questo tipo di outfit è quello appena sfoggiato dalla star della serie tv “Euphoria”, Sydney Sweeney che in occasione dei “GQ Men of the Year Awards 2022” ha abbinato al suo abito nero con bustino argento un beauty look ton sur ton.

Sugli occhi dell’attrice 25enne è stata tracciata una linea di eyeliner argentato allungato verso l’esterno e bordato da una linea di ciglia finte. Per non appesantire il make-up sulle labbra è stato applicato un rossetto nude, che non distoglieva l’attenzione dagli occhi, focus del beauty look. Infine, la base è stata lasciata fresca e leggera, con zigomi ben evidenziati da un blush color nocciola.

Abito rosa: gloss labbra e trucco bonne mine

Florence Pugh, co-protagonista in Dune 2 al fianco di Timothée Chalamet e Zendaya, ama molto indossare abiti rosa che virano dal fucsia a confetto. Biondissima di natura, questa colorazione di outfit si adatta perfettamente alla sua carnagione e all’incarnato caldo.

Per potenziare l’effetto luminoso del vestito l’attrice abbina spesso un beauty look leggero e quasi impalpabile caratterizzato da gloss labbra e solo un’abbondante dose di mascara. Questo segreto beauty può essere molto utile quando indossiamo un abito dal colore molto saturo perché permette di non creare contrasti cromatici e far risaltare la nostra personalità solo ed esclusivamente attraverso il colore.

Via libera dunque a balsami labbra, lip oil e rossetti sheer per le labbra, mentre sul viso perfetto da abbinare ad un abito rosa è il trucco bonne mine, che regala immediatamente un aspetto radioso e fresco.

Abito verde: labbra rosse a contrasto

Sempre dalla serie tv “Euphoria” anche Maude Apatow ci ispira per quanto riguarda la scelta del trucco in base al colore dell’abito che in questo caso è di un bellissimo verde scuro.

Colore tipico delle feste natalizie, questa nuance richiede un beauty look molto deciso. Il rischio? Quello di “svanire” dentro il nostro stesso abito. Ideale dunque è scegliere una nuance di rossetto a contrasto che spiccherà sul viso e creerà al contempo un bellissimo effetto elegante e ricercato.

Perfette sono dunque tutte le tonalità di rosso, da quello classico a quello extra dark. Infatti, tra le tendenze labbra 2023 troviamo proprio i colori più scuri dal bordeaux al viola a dominare la scena. Il resto del make-up poi può essere lasciato molto semplice: opacizzando bene la base, pettinando in sù le sopracciglia e infine applicando una dose importante di mascara.

Abito rosso: ombretto e labbra ton sur ton

Barbie Ferreira fa una scelta molto contemporanea per il suo abito rosso con fantasia a rosa abbinando un make up negli stessi colori.

Sulle labbra infatti è stato applicato un rossetto rosso chiaro dal finish luminoso e cremoso, mentre sugli occhi un ombretto a tutta palpebra nella stessa colorazione. Il risultato è sicuramente un make-up che non passa inosservato, moderno e attuale.

Se però vi sembra troppo, anche in questo caso vige la regola vista per gli abiti rosa, ovvero quella di applicare sulle labbra un lip gloss e lasciare tutto il viso luminoso e fresco.

Abito bianco: eyeliner e face gems

La regina delle passerelle Gigi Hadid ha un modo tutto unico di indossare un abito bianco. La modella ha infatti abbinato al suo outfit un make-up prezioso, che concentra tutta la sua attenzione sugli occhi.

In questo caso infatti è stata realizzata un’importante linea di eyeliner nero allungato verso la tempia e poi sono state applicate delle micro perle sulla palpebra. In questo modo non solo lo sguardo appare liftato ma si ottiene un beauty look luminoso e innovativo. Le “face gems” sono state il trend indiscusso dell’estate 2022 – avvistate ovunque, fino al Coachella – e niente vieta di introdurle anche all’interno dei make-up invernali, dando all’outfit un aspetto da “regina delle nevi”.

Abito marrone: trucco gold sugli occhi

La protagonista della serie Netflix “Le Terrificanti Avventure di Sabrina”, Kiernan Shipka ha indossato un abito marrone abbinandolo ad un make-up color oro.

Sugli occhi dell’attrice è stato realizzato uno smokey eyes brillante e scintillante che concentra tutta l’attenzione sullo sguardo. Sulla palpebra è stato infatti applicato un ombretto nella tonalità gold e una sottile linea di eyeliner per creare un effetto che ricorda i ruggenti anni Venti.

Come nel caso dell’abito nero, in abbinamento ad un trucco occhi così deciso è stato lasciato poi il resto del make-up molto semplice. Sulle labbra infatti è stato applicato un velo di gloss rosa e sulle guance una tonalità pesca di blush.

Vestito blu: smokey eye grigio

Sfoggiato all’anteprima londinese del film “The Menù” l’attrice Anya Taylor-Joy ha abbinato al suo abito blu elettrico uno smokey eye grigio, perfetto per esaltare la nuance dell’outfit. Questa nuance, più delicata del classico nero, è perfetta per questo tipo di colore che sebbene venga molto usato è più difficile di come sembra da abbinare.

Un’altra soluzione? Eye-liner e rossetto nude: un classico sempre valido quando non si sa che colori abbinare al proprio vestito.