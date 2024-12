Due prodotti immancabili per avere capelli ricci proprio come hai sempre sognato, ora in sconto per il Black Friday

Perfetti, definiti, per nulla crespi: sfoggiare ricci così è il sogno di tutti, perché i capelli belli e curati sono un importantissimo biglietto da visita. Non sempre però si riesce ad avere una capigliatura proprio come quella che si desidera. Ma la buona notizia è che c’è una combo di prodotti fenomenali e che ora, grazie al Black Friday 2024 di Amazon, si può acquistare a un prezzo molto conveniente. Si tratta di un idratante senza risciacquo e di un amplificatore di ricci, entrambi del brand Cocunat.

Amatissimi, fanno parte della linea Metodo Curly e in soli due passaggi regalano ricci perfetti, proprio come quelli che si sognano. Lo sconto è del 26% e puoi avere maggiori informazioni cliccando il link.

Ricci perfetti, questa combo è fenomenale

Due prodotti per sfoggiare capelli ricci che catturano lo sguardo: sono quelli del brand Cocunat che propone la linea Metodo Curly, composta da Curl Moisturizer Leave-In e da Curl Booster che aiutano a eliminare l’effetto crespo e a regalare una capigliatura perfetta.

Oggi si possono acquistare con uno sconto molto interessante, che ammonta al 26% e permette di ricevere a casa prodotti di alta qualità e molto amati: clicca il link per saperne di più.

Curl Moisturizer Leave-In districa, definisce e idrata, mentre Curl Booster definisce e nutre il riccio, oltre a questo lo fa senza appesantirlo ed eliminando l’increspamento. Grazie a questa combo in poco tempo si ottiene un risultato perfetto, mentre si migliora la salute dei capelli.

Gli ingredienti sono al 100% sicuri e privi di siliconi, solfati o sostanze tossico. L’uso è davvero semplice: basta procedere con la routine subito dopo il lavaggio. Prima si applica il Curl Moisturizer Leave-in, ma solo dalla metà dei capelli verso le punte, poi si passa al Curl Booster, infine si massaggiano verso l’alto. Il risultato? Favoloso.

Gli altri prodotti di Cocunat da provare

Il brand Cocunat propone anche altri prodotti che si possono inserire nella routine di cura dei propri capelli, acquisti super intelligenti e beauty da fare durante il Black Friday 2024 di Amazon.

Come Boombastic: si tratta di una maschera per capelli ultra nutriente da utilizzare su una chioma secca, sfibrata e danneggiata. È adatta all’uso con il Metodo Curly e lascia capelli morbidi e lucenti, oltre che agire sull’effetto crespo. Si applica dopo il lavaggio, quando la chioma è ancora umida, poi si deve lasciare in posa per circa una trentina di minuti e, infine, risciacquare. Maggiori dettagli cliccando il link: lo sconto è del 46%.

È un olio riparatore per capelli danneggiati e secchi e si chiama Serum Capillare all’Argan di Cocunat, prodotto al 100% naturale idrata in maniera profonda, combatte l’effetto crespo, rispristina e migliora la brillantezza dei capelli rendendoli lucidi e nutriti. Per ulteriori informazioni cliccare il link, lo sconto è del 26%.

