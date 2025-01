Questa crema miracolosa per ricci costa meno di 10 euro e ha oltre 60mila recensioni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La crema per ricci più amata di TikTok costa meno di 10 euro, è profumatissima e regala capelli da favola. Si tratta della crema Cantu con burro di karitè e cocco, un prodotto che ha conquistato i creators e che è stata messa alla prova da migliaia di utenti.

Lo dimostrano le oltre 60mila recensioni che esaltano le qualità di questa crema. Chi l’ha testata afferma che definisce i ricci in modo perfetto, rendendoli morbidissimi e idratati. Inoltre ha un profumo ottimo che dura per tutto il giorno.

A incidere sulle recensioni positive è senza dubbio anche il prezzo. Questa crema per ricci non solo è efficace, ma costa anche meno di 10 euro. In più Amazon offre un coupon con il 25% di sconto per gli utenti che scelgono di attivare l’acquisto periodico. Un’occasione davvero ottima, da non perdere.

A cosa serve la crema per ricci

La crema per ricci è un prodotto indispensabile per realizzare lo styling e avere dei curly hairs perfetti. Aiuta infatti a mantenere la giusta umidità nei capelli, contrastando l’effetto crespo e assicurando ricci ben definiti per tutto il giorno.

Come usarla al meglio? Dopo lo shampoo e il balsamo tampona i capelli con un panno in microfibra oppure una vecchia t-shirt in cotone. Poi applica prodotto leave in e districa i capelli, pettinandoli con una spazzola per ricci.

A questo punto usa una noce di olio, distribuendola sulla chioma. Il prodotto ti permetterà di sigillare l’umidità nelle fibre capillari.

Infine usa la crema per definire i ricci. Dividi la chioma in sezioni, poi applica la crema ed effettua lo scrunch.

Procedi con l’asciugatura usando un phon e un diffusore oppure lascia asciugare semplicemente i capelli all’aria. La crema Cantu è arricchita con burro di karitè, un ingrediente che permette di definire i ricci, rendendoli morbidi e setosi, privi dell’odiatissimo effetto crespo.

Come fare i ricci definiti

Come definire i ricci? Scegliere la crema giusta è importante, ma anche la tecnica di styling è essenziale. La più usata è quella dello scrunch. Come funziona?

Si effettua sui capelli umidi e prevede un movimento dal basso verso l’alto, strizzando la ciocca dopo aver applicato la crema per ricci. Dunque prendi i capelli dalle punte, usando il palmo della mano, poi sali sino alla radice e strizza per alcuni secondi verso l’alto.

Ripeti su tutta la chioma dividendola, se necessario, in ciocche. Durante lo scrunch fai molta attenzione al rumore che senti. Se non avverti il suono “scrunch”, appunto, significa che i capelli non sono abbastanza umidi e idratati. In questo caso dovrai applicare altra crema per ricci e bagnarli con un po’ d’acqua.

Un’altra tecnica molto apprezzata è il plopping. Per realizzarla applica la crema per ricci sulla chioma, poi avvolgila in un panno in microfibra. A questo punto non ti resterà che attendere che i tuoi capelli si asciughino per goderti il risultato.

