Wimbledon 2025, i vip si danno appuntamento: Jovanotti con la moglie e le star di Hollywood in tribuna

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Getty Images Wimbledon 2025: Jovanotti

Wimbledon 2025 non è soltanto il torneo di tennis più antico del mondo: è ormai anche il red carpet estivo più ambito. Se il dress code impone eleganza e sobrietà, le tribune dell’All England Club si trasformano puntualmente in una passerella di stile, dove vip da ogni angolo del mondo sfoggiano look studiati nei minimi dettagli.

Quest’anno, tra una partita e l’altra, a catturare l’attenzione è stato soprattutto l’arrivo a sorpresa di Jovanotti con la moglie Francesca Valiani, ma anche la dolce complicità di Monica Barbaro e Andrew Garfield, le scelte vintage di Olivia Rodrigo e le ospitate reali della famiglia di York. In tribuna si respira un’aria da Met Gala, ma con fragole e panna.

Jovanotti e Ralph Lauren, eleganza easy-brit sotto il sole di Londra

Jovanotti è arrivato a Wimbledon 2025 con l’ironia di chi sa distinguersi e il gusto sartoriale di chi ama la moda senza prenderla troppo sul serio. Ospite d’onore nel parterre per Ralph Lauren, ha incarnato alla perfezione l’essenza dell’easy brit: un look raffinato ma informale, capace di rompere le regole con garbo.

Il completo in lino color avorio firmato Ralph Lauren, con giacca doppiopetto morbida e pantaloni ampi, è stato il cuore dell’outfit. Sotto, una camicia in light denim sbottonata fino al petto, con tanto di catena dorata e maxi ciondolo anni Settanta, ha aggiunto un tocco da rockstar rilassata.

Getty Images

Ma sono stati gli accessori a raccontare tutta la sua visione del dress code wimbledoniano: espadrillas blu navy in raso di seta, perfette per scivolare sull’erba con eleganza, e due cappelli che sono già diventati virali.

Il primo, un cappellino da baseball rosso con logo New York Yankees, ha fatto sorridere anche i più rigidi puristi del circolo londinese. Il secondo, un bucket hat logato Wimbledon, è comparso una volta che Jovanotti si è seduto accanto alla moglie Francesca, elegantissima nel suo outfit a righe neutre.

Le star di Hollywood si mescolano ai Reali a Wimbledon 2025

Se Jovanotti ha rappresentato il tocco italiano, il resto della tribuna sembrava uscito da un film pluripremiato. A cominciare da Cate Blanchett, seduta nella Royal Box insieme alla madre June e a Rebel Wilson: l’attrice australiana, che ha interpretato Elisabetta I due volte, sembrava a suo agio tra blazer color crema e pantaloni palazzo cipria.

Getty Images

Al suo fianco, Olivia Rodrigo ha portato un tocco Gen Z retro: il suo abitino vichy rosso e bianco Ralph Lauren Purple Label del 2000 – pescato dal vintage – ha fatto scuola. La cantante era accompagnata dal fidanzato Louis Partridge, mentre a qualche fila di distanza Dominic Cooper chiacchierava con Priyanka Chopra Jones e Nick Jonas: lui in giacca monopetto grigio chiaro, lei raggiante in un completo total white con gonna drappeggiata. A rendere il tutto ancora più surreale, e quindi perfetto, Judd Apatow e Leslie Mann si sono mostrati inseparabili, pronti a scambiarsi occhiate complici tra un match e l’altro.

Getty Images

A riportare un’aura regale ci ha pensato Sarah Ferguson, duchessa di York, con la figlia Beatrice: il loro arrivo ha fatto notizia, dato che la Ferguson non veniva invitata nel Royal Box dal 1988. Per lei, un blazer bianco su gonna plissettata blu navy e fascia nei capelli ton sur ton. Per Beatrice, un wrap dress verde oliva e pump nude. Un’armonia madre-figlia tutta british.

Decisamente teatrale Lily Collins, che a Wimbledon 2025 è sembrata un personaggio di Emily in London. Il suo midi dress a righe verticali con cut-out decorato effetto pappagallo ha richiamato l’estro parigino, mentre le ballerine a rete Alaïa hanno messo il sigillo fashion. Chic e consapevole anche Poppy Delevingne, che ha osato con pantaloni flare bianchi, canotta coordinata e giacca sahariana a definire la silhouette. Ai piedi, sandali con zeppa e un’aria da “sto benissimo anche sotto il sole inglese”.

Infine, un plauso a Russell Crowe, unico a sfidare il caldo londinese con un completo scuro: giacca blu navy e camicia bianca, al braccio la fidanzata Britney Theriot, in abito rosa cipria con dettagli in pizzo. A differenza di tanti, loro non erano lì per apparire, e forse proprio per questo hanno colpito.

Monica Barbaro e Andrew Garfield, la nuova coppia che fa tendenza

Ma il premio per la coppia più cool va senza dubbio a Monica Barbaro e Andrew Garfield, inseparabili a bordo campo e in perfetta sintonia fashion.

Getty Images

L’attrice di A Complete Unknown ha incantato con un abito halter bianco latte, con profonda scollatura e gonna fluttuante, sandali minimal bianchi e una borsa a mano in cuoio chiaro. Lui, garbato ed essenziale, ha scelto una camicia di lino, pantaloni beige e un pullover tortora legato con nonchalance sulle spalle. L’effetto finale? Un look da copertina Vanity Fair meets Lawn Tennis Club.