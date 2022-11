“Vive per miracolo”. Jasmine Carrisi, incidente per la figlia di Al Bano: il racconto dell’amica

Fonte: IPA Al Bano, Jasmine Carrisi cambia look ed è bellissima

Doveva essere una serata spensierata, invece ha rischiato di trasformarsi in una tragedia: Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano, e la sua amica Glenda Resta hanno avuto un serio incidente mentre tornavano a casa dopo aver festeggiato Halloween. Per fortuna non ci sono state conseguenze drammatiche, ma se la sono vista davvero brutta.

Jasmine Carrisi, l’incidente ad Halloween

Nella notte più terrificante dell’anno, Jasmine Carrisi ha rischiato la vita. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso aveva deciso di festeggiare Halloween assieme alla sua amica Glenda Resta, una famosa tiktoker. Le due ragazze avevano organizzato tutto per godersi un 31 ottobre con i fiocchi, ma al ritorno è accaduto qualcosa di terribile: sono infatti rimaste vittime di un incidente automobilistico dal quale, a quanto pare, sono uscite per pura fortuna. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa, proprio Glenda aveva condiviso sui social un breve filmato della loro serata: “Eravamo spensierate prima dell’incidente”.

Inutile dire che queste poche parole hanno suscitato la curiosità di tutti i fan. Così, la tiktoker ha deciso di raccontare tutto. Lei e Jasmine avevano deciso di andare a ballare, ma prima avevano cenato a casa Carrisi. “La sera stessa, Al Bano ci ripeteva in continuazione di non andare, di rimanere a casa. Era proprio insistente, come se si sentisse dentro di sé che sarebbe accaduto qualcosa” – ha spiegato Glenda. Un evento che l’ha turbata profondamente, visto quello che è successo solo poche ore dopo. Le due ragazze si sono divertite in discoteca, e al momento di fare rientro hanno chiamato qualcuno che le andasse a prendere.

“Improvvisamente, all’autista viene un colpo di sonno, perde il controllo della macchina e andiamo a sbattere su un muretto” – ha proseguito Glenda, raccontando i dettagli dell’incidente. L’auto, dopo aver sfondato il muretto, si è ribaltata di 360 gradi finendo sulla corsia opposta. “Siamo vive per miracolo. È davvero un miracolo”. Per fortuna, infatti, in quel momento non stavano sopraggiungendo altri veicoli che avrebbero potuto rendere la situazione più grave. Certo, qualche conseguenza c’è stata, ma Jasmine e la sua amica possono ancora raccontarlo – e di questo sono davvero grate.

Jasmine Carrisi e Glenda, come stanno

Nonostante la dinamica terrificante, l’incidente non ha avuto conseguenze drammatiche. Ad avere la peggio è stata l’autista, che ha dovuto mettere il gesso per alcune fratture. Mentre le due passeggere se la sono cavata davvero con poco: “Ho lividi, escoriazioni, contusioni su tutto il corpo, ma sono viva. Questo è l’importante. Jasmine ha qualche dolorino e ha preso una botta in faccia” – ha affermato Glenda, rassicurando tutti i loro fan. Una disavventura terribile, dunque, che si è però conclusa con un grandissimo spavento e qualche doloretto.

Jasmine Carrisi non ha voluto commentare l’accaduto, forse ancora scossa e spaventata. Sicuramente lei e la sua famiglia si sono prese una paura terribile: a quanto pare, papà Al Bano aveva avuto un presentimento che sembra quasi soprannaturale. Chi poteva immaginare che i suoi timori si sarebbero davvero avverati? Per fortuna le ragazze sono tornate a casa sane e salve, solo con qualche contusione. Ma per Glenda non ci sono dubbi: “Siamo vive per miracolo”.