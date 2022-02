Jasmine Carrisi, il rapporto con Loredana Lecciso: “Cosa cambierei di mamma”

Al Bano, Jasmine Carrisi cambia look ed è bellissima

Bella, dolce e brava. Jasmine Carrisi è molto più di una semplice “figlia di”, una giovane donna cresciuta con grazia e con la consapevolezza che nella vita tutto è possibile. Credere nei propri sogni è il suo motto, riuscire a realizzarli il suo grande impegno. Ed è con costanza, dedizione e tanto studio che Jasmine ha sempre cercato di trovare e creare la sua strada, anche grazie al sostegno di papà Al Bano e di mamma Loredana Lecciso, con cui ha un rapporto speciale.

Jasmine Carrisi e il rapporto con mamma Loredana Lecciso

In una intervista rilasciata in esclusiva a Barbara Fabbroni, la dolce Jasmine Carrisi ha aperto il suo cuore rivelando alcuni dettagli sul rapporto con la famiglia. I Carrisi sono un “clan” molto unito, anche grazie alla presenza di papà Al Bano, capofamiglia integerrimo e solido, proprio come la terra che gli ha dato i natali.

Jasmine ha sempre avuto il sostegno del padre che non ha nascosto anche un pizzico di orgoglio nel sapere che la figlia ha deciso di cimentarsi nella carriera musicale. Dice di aver ereditato da Al Bano la “capu tosta”, ovvero la testa dura, e forse è proprio questo ciò che li unisce ancor di più. La caparbietà e la consapevolezza che con il duro lavoro si può ottenere ciò che si desidera.

E mamma Loredana Lecciso? Jasmine ha rivelato di avere un ottimo rapporto anche con lei, che in fondo va d’accordo con entrambi i genitori: “Mamma e papà si alternano, a volte, ho bisogno della riflessività e dell’attenzione (quasi ossessiva) ai dettagli di mamma, altre volte, della praticità e durezza di papà”, ha rivelato nell’intervista.

Poi ha aggiunto qualcosa in più sulla splendida mamma, dalla quale ha certamente ereditato l’indiscutibile bellezza: “(Di lei, ndr) Cambierei la mentalità un po’ paranoica che mi ha trasmesso“, ha ammesso. Ma ci piace pensare che questa attenzione ai dettagli, seppur talvolta eccessiva, sia in parte ciò che rende Jasmine una ragazza tanto forte, riflessiva e capace di valutare con attenzione le decisioni da prendere.

Jasmine e il “confronto” con papà Al Bano Carrisi

Non è un segreto che la bella Jasmine Carrisi abbia deciso di intraprendere un percorso artistico affine a quello di papà Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco è una vera istituzione della musica italiana, uno di quei volti e di quelle voci che chiunque riconoscerebbe fra un milione. E viene spontaneo immaginare come un cognome tanto “importante” abbia dato adito a confronti e parallelismi non sempre facili per una giovane come lei.

“Mi sono lanciata nel campo della musica per scelta personale – ha detto nell’intervista -, sicuramente l’esserne circondata fin da piccola mi ha condizionata. È un mondo che mi appartiene da sempre, una passione inesauribile.(…) Essere figlia d’arte mi dà una mano per tanti aspetti sebbene comporti tantissimi pregiudizi. Sono sicura che le persone che mi seguono e mi sono affezionate, apprezzano Jasmine in tutte le sfaccettature della mia personalità”.

E se proprio esiste un “confronto” con Al Bano, la dolce Jasmine lo descrive come soltanto una figlia innamorata del suo papà potrebbe fare: “Non trovo che ci sia un confronto con mio padre perché siamo diversissimi l’uno dall’altra. Apprezzo tantissimo la sua supervisione, il suo aiuto e la sua capacità di starmi vicino e guidarmi. Ha la capacità di esserci e allo stesso tempo lasciandomi le mie libertà.(…) Mi confronto spesso con lui, gli chiedo consigli, per me lui è un grande saggio“.

Jasmine e Loredana Lecciso all’Isola dei Famosi, la verità

Jasmine Carrisi ha tanti progetti per il futuro, che hanno a che fare principalmente con il mondo della musica. La figlia di Al Bano e Loredana non si è mai preclusa alcuna strada, ha “assaporato” il cinema e anche la televisione. Proprio con il papà ha vissuto una splendida avventura come giudice a The Voice Senior, poi si era vociferato che i due potessero partecipare in coppia al GF Vip, ma hanno rifiutato.

Gli ultimi rumors hanno parlato di un altro programma televisivo per la giovane cantante. Secondo alcune voci di corridoio Jasmine sarebbe stata in lizza per partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, stavolta al fianco di mamma Loredana Lecciso. L’intervista di Barbara Fabbroni è stata l’occasione per svelare la verità: “Smentisco questa voce, per adesso io e mia mamma non parteciperemo insieme all’Isola dei Famosi ma mai dire mai…magari l’anno prossimo, chissà? Sarebbe divertente fare un reality insieme”.