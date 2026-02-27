Vincenzo Schettini, chi è il compagno Francesco

Il Prof di fisica è legato da anni a Francesco, col quale fa coppia fissa dal 2007. Ma chi è davvero il suo compagno? Scopriamolo insieme

IPA Vincenzo Schettini

L’amore, in fondo, è come una legge della fisica: quando due corpi trovano il loro equilibrio, la stabilità che ne deriva resiste a qualsiasi scossone esterno. Lo sa bene Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato d’Italia e ospite della serata delle cover di Sanremo 2026, che tra un esperimento e l’altro ha dimostrato come la formula della felicità non sia poi così complicata. Se il grande pubblico ha imparato a conoscerlo per il suo iconico ciuffo bianco e per il successo del programma La fisica dell’amore su Rai2, nel privato il docente vive da quasi vent’anni una storia solida e profonda con il suo compagno, Francesco.

Vincenzo Schettini tra origini, musica e fisica

Classe 1977, nato a Como da genitori pugliesi ma barese d’adozione, Vincenzo Schettini ha saputo coniugare due mondi apparentemente distanti: il rigore della fisica (in cui si è laureato all’Università di Bari) e la creatività della musica. Ma oltre ai successi accademici e mediatici, c’è un percorso umano fatto di grande coraggio.

A soli 19 anni, Schettini ha scelto la strada della verità, facendo coming out. Nonostante le difficoltà di un’epoca meno aperta di quella attuale, il professore ha sempre rivendicato quella decisione come l’atto di libertà che gli ha permesso di diventare l’uomo sereno che vediamo oggi. Fondamentale, nel suo racconto, è stata la figura della madre, che lo ha sostenuto in un percorso di accettazione che lui stesso ha definito “salvifico” durante i suoi interventi pubblici, non ultimo quello toccante del maggio 2025.

Chi è Francesco, la “metà” del professore

Ma chi è l’uomo che sta accanto al divulgatore da quasi due decenni? Si chiama Francesco, è nato nel 1983 e lavora nel settore del recupero crediti. La loro storia è iniziata nel 2007 a Bari, città che fa da sfondo alla loro quotidianità e alla loro crescita professionale.

Mentre Vincenzo è per natura esuberante, comunicativo e costantemente sotto i riflettori, Francesco rappresenta il suo polo opposto: riservato, silenzioso, con i piedi ben piantati a terra. Schettini lo descrive spesso come la sua “metà”, la forza tranquilla che lo sostiene sia nelle sfide quotidiane che nell’ascesa verso il grande successo televisivo. Una complicità che si è concretizzata cinque anni fa con l’unione civile, non appena la legge italiana lo ha reso possibile.

Il sogno di una famiglia

Nonostante la solidità del legame, la coppia ha dovuto scontrarsi con i limiti della realtà normativa italiana. In diverse occasioni, Vincenzo Schettini ha affrontato il tema della paternità. Il desiderio di costruire una famiglia con dei figli c’è stato, ma si è scontrato con l’impossibilità legale per le coppie omosessuali di adottare in Italia. “Da persone civili, ci si adatta e ci si confronta con le possibilità che si hanno a disposizione”, ha dichiarato, ammettendo come questo vuoto legislativo abbia inevitabilmente limitato i loro progetti in tal senso.

Oggi Vincenzo continua a insegnare fisica presso l’Istituto Luigi dell’Erba di Castellana Grotte, ma la sua “aula” si è espansa a dismisura grazie ai social e ai libri, come il bestseller La fisica che ci piace. Con il suo programma La fisica dell’amore, ha trasformato i sentimenti in materia di studio, invitando ospiti illustri a raccontarsi attraverso la lente della scienza.

E in questo vortice di impegni, Francesco resta il porto sicuro. La loro storia dimostra che, sebbene la fisica spieghi come gira il mondo, è l’amore – quello vissuto con pazienza – a dargli un senso.