Verissimo, Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano: nozze a marzo

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano. La lieta notizia era già nell’aria da un po’ di tempo e, a Natale, è arrivato l’annuncio ufficiale tramite i loro profili Instagram. Ora, però, i due hanno anche rivelato pubblicamente la data delle nozze. Lo hanno fatto a Verissimo, rispondendo alle domande di Silvia Toffanin.

Sono passati circa due anni da quando Giorgia Palmas e Filippo Magnini, accantonate le precedenti relazioni, hanno iniziato a frequentarsi. Il loro è stato un amore cresciuto rapidamente, tanto che da qualche mese erano già iniziate a circolare alcune indiscrezioni sulle imminenti nozze. Il giorno di Natale, poi, è arrivata l’emozionante proposta dell’atleta, resa pubblica dai due tramite i loro profili social.

Se la proposta, pur emozionando, non aveva colto i fan di sorpresa, molti hanno iniziato a chiedere maggiori dettagli sulle circostanze e, soprattutto, sulla data delle nozze. Domande che Silvia Toffanin, durante l’ultima registrazione di Verissimo, ha posto ai diretti interessanti, ricevendo in cambio un racconto dettagliato del momento speciale in cui Magnini ha deciso di inginocchiarsi e chiedere la mano di Giorgia e la rivelazione del periodo in cui sono previste le nozze. La Palmas, così, ha ricordato ciò che è accaduto nel giorno di Natale:

Eravamo seduti sul divano in pigiama a guardare la televisione quando, a un certo punto, ha radunano me, mia figlia e i miei genitori fuori. Mi ha bendata e ci ha portato con la macchina nella nostra futura casa. Quando ho aperto gli occhi e ho capito di essere lì non riuscivo a realizzare. Credevo che fosse già il mio regalo di Natale. Ero felice e commossa!

Nel salotto di Silvia Toffanin il campione olimpico, emozionato, ha aggiunto ulteriori dettagli:

Ho voluto creare questa sorpresa nella nostra nuova casa dove andremo a vivere e dove volevo fosse custodito questo primo ricordo. Ho addobbato la sala in tema natalizio e ho appeso sugli alberi di Natale le foto della nostra famiglia. Mi sono inginocchiato e le ho chiesto di sposarmi.

Un momento estremamente romantico a cui non poteva che seguire una risposta affermativa. Le nozze, stando a quanto rivelato dalla coppia, si celebreranno alla fine di marzo. Manca, quindi, veramente poco al coronamento del sogno di Giorgia e Filippo. Non ci sono dubbi: sarà un giorno speciale ed emozionante.