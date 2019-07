Magnini in vacanza con la Palmas salva un bagnante che stava affogando

editato in: da

Filippo Magnini, in vacanza in Sardegna con Giorgia Palmas, è stato protagonista di un rocambolesco salvataggio in acqua.

L’ex nuotatore infatti ha salvato un bagnante che stava annegando, mentre si trovava a Cala Sinzias, fra Costa Rei e Villasimius, in provincia di Cagliari. Il 37enne e l’ex velina stavano facendo il bagno nelle acque turchesi quando si sono accorti che qualcosa non andava.

Un uomo, che era entrato in mare per recuperare un cigno gonfiabile sospinto dal vento, era in evidente difficoltà. I soccorsi sono stati immediatamente allertati e i bagnini sono saliti sul gommone per raggiungere il bagnante in pericolo, ma Magnini è stato più veloce.

Il campione del mondo dei 100 metri stile libero ha raggiunto nuotando l’uomo e l’ha tratto in salto, evitando il peggio.

“Era in grande difficoltà – ha spiegato Magnini -: a un certo punto si è spaventato, si è bloccato e ha bevuto un po’ d’acqua. Quando l’ho raggiunto non riusciva neppure a parlare: non era facile caricarlo sul gommone, così l’abbiamo disteso sul materassino di altri bagnanti”.

L’uomo, portato in spiaggia dall’ex nuotatore, è stato soccorso dai medici e trasportato via in ambulanza, mentre Magnini e la Palmas, dopo essersi accorti che stava meglio, sono tornati sotto il loro ombrellone. “Ho fatto quel che dovevo” ha risposto lo sportivo ai familiari e gli amici del bagnante in pericolo che lo ringraziavano.

Insieme da qualche anno, Filippo e Giorgia sono una coppia molto affiatata e anche quest’estate hanno scelto come meta delle vacanze la Sardegna, luogo d’origine dell’ex velina di Striscia. Il legame con la regione è così forte che i due starebbero programmando le già annunciate nozze proprio fra queste spiagge.

Lui reduce da una lunga love story con Federica Pellegrini, lei già mamma di Sofia, nata dall’amore per Davide Bombardini, ed ex di Vittorio Brumotti. Si sono conosciuti per caso e innamorati, formando una delle coppie più affiatate nel mondo dello spettacolo.

Per ora non hanno commentato su Instagram quanto accaduto, ma sono tanti i follower che, su entrambi i profili, si sono complimentati con il nuotatore per il suo gesto.