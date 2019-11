U&D, Juan Luis balla con Tina e fa ingelosire Gemma

editato in: da

Juan Luis balla con Tina Cipollari a Uomini e Donne e fa ingelosire Gemma Galgani. La dama torinese è stata la protagonista dell’ultima puntata del Trono Over dove è ancora in cerca del grande amore. Archiviata la love story con Jean Pierre, che ha affermato di considerarla solamente un’amica, la Galgani ha perso la testa per Juan Luis.

Il nuovo corteggiatore ha rubato il cuore di Gemma, ma Maria De Filippi ha messo in guardia la dama, consigliandole di andarci piano visto che in passato è già rimasta scottata. Fra i tanti amori quello per Giorgio Manetti, a cui è stata legata per quasi un anno, e per Rocco, che ha abbandonato dopo una notte al Castello delle scelte di Uomini e Donne.

Nel corso di una nuova puntata del programma, Tina Cipollari ha chiesto a Juan Luis di ballare una bachata facendo ingelosire la rivale che non l’ha affatto presa bene e si è seduta sulle gambe dell’uomo per impedirgli di alzarsi. “Gemma, al prossimo blocco posso ballare con Juan?!” ha chiesto la vamp. “No!” è stata la risposta decisa della Galgani. “Mica è proprietà privata! – ha replicato l’opinionista -. Visto che vieni dal Sud America, terra molto caliente. Vorrei ballare la bachata. Ti ricordo, Gemma, che Juan non è il tuo fidanzato ancora. Sono in fase di conoscenza. Sei sempre apparsa una donna molto sicura di te. Mi temi?”

“Fai l’opinionista” ha replicato Gemma. “Per capire certe cose servo io – ha poi aggiunto Tina -. Sei una donna insicura allora”. “Lei voleva fare solo un ballo non c’è niente di male – ha cercato di intervenire Juan Luis -. Il ballo è una cosa, i sentimenti sono altri. Voglio rispettare anche le tue idee. Non le trovo giuste. Vuole solo ballare. Se a te non fa piacere, non è giusto farlo”.

“Non vorrei essere motivo di litigio in questa coppia. Non vorrei rovinarti la serata” ha poi concluso Tina. “Combinazione vuole che tra tanti uomini vuole ballare solo con te – ha sbottato la Galgani -. Non l’ho mai vista con nessuno”.