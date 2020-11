Tu Sì Que Vales: la storia di Nerina, pianista 81enne che ha conquistato la De Filippi

editato in: da

Si chiama Nerina la pianista 81enne che ha conquistato il pubblico di Tu Sì Que Vales, ma soprattutto Maria De Filippi con la sua storia toccante. Con il suo sorriso e la sua storia, Nerina ha stregato da subito la giuria. La pianista vive in una casa di riposo e la sua carriera si è interrotta trent’anni fa. “Sono stata accompagnatrice al pianoforte al conservatorio di Torino, dove c’era un giovane che studiava che poi è diventato mio marito – ha raccontato -. Le vicissitudini hanno fatto sì che nel 1996 abbia suonato l’ultimo concerto con i nostri cantanti e poi sono stata male, mi sono venute le vertigini e sono andata in pensione due anni prima”.

“Abbiamo cambiato casa e abbiamo tolto i pianoforti che non ci stavano più – ha confessato Nerina, che da allora ha smesso di suonare -. Piuttosto che dare via il tavolino o gli armadi, ho dato via i pianoforti. Ho smesso di suonare e mi sono convinta che non mi importasse più. Non lo dovevo fare e basta, spirito di adattamento un po’ esagerato, forse. Le mie amiche si sono tutte stupite perché sapevano cos’era stata la musica per me. È stata la mia vita ma quando non si può più, non si può più”. Oggi Nerina vive in una casa di riposo: “Ho deciso di ritirarmi in casa di riposo. Le mie amiche avevano paura che mi intristissi. Mi dicevano ‘Nerina, tu vai là e dopo un mese giaci da una parte ad aspettare la fine’. Ho risposto che tanto la aspetto anche a casa mia la fine. Devo dire che ho incontrato delle persone meravigliose: la direttrice, le infermiere, gli ospiti sono miei fratelli e sorelle. Ho trovato la vita di cui avevo bisogno”.

A Tu Sì Que Vales, Nerina ha svelato di aver ripreso a suonare spinta dal personale della casa di riposo in cui vive: “Tra una cosa e l’altra un’infermiera, Cristina, mi ha riconosciuta e mi ha chiesto se suonavo ancora – ha spiegato -, le ho risposto di no e mi ha fatto portare una pianola. Ho messo le mani sul pianoforte e quella sera ho fatto fatica ad addormentarmi, tanta era l’emozione di essere tornata a suonare. Ho suonato a una manifestazione ed è piaciuto tanto a tutti. Così eccomi qua”.

L’esibizione di Nerina sul palco ha emozionato tutti. Il pubblico si è alzato in piedi per applaudirla, seguito da Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez. Fra i giudici, Maria De Filippi è stata quella che è rimasta più colpita. “Penso che lei abbia due talenti – le ha detto -. Il primo è un talento che appartiene alla persona. Il talento di quando raccontava un momento delicato della sua vita, probabilmente familiare, è il talento di saper vedere il bicchiere mezzo pieno e mai mezzo vuoto, ed è un talento raro, che io non ho ma che sognerei di avere. È l’arte della vita, il saper vivere. Ci si nasce. E poi ha un altro talento, l’arte di suonare. Vedevamo le sue dita muoversi e ha una velocità che non corrisponde alla sua età anagrafica. Spero che lei prenda il 100% dalla giuria e che vada in finale”. E così è stato.