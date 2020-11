Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli è la vera stella. E Belen si commuove

editato in: da

Divertimento è la parola chiave, sul palco di Tu Si Que Vales: la nuova edizione dello show di Canale 5 si rivela sempre più ricca di sorprese e colpi di scena, ma non mancano momenti toccanti. Come la splendida esibizione che, nel corso dell’ultima puntata, ha commosso Belen Rodriguez.

Si rinnova, come ogni sabato sera, l’appuntamento con Tu Si Que Vales, ancora una volta condotto da Belen, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Non si può certo dire che anche in questa occasione la trasmissione non sia stata sorprendente: in primis per il mistero che aleggiava su Gerry Scotti, che in alcune scene è scomparso dalla sua poltrona lasciando spazio ad un monitor. La puntata è stata infatti registrata in due momenti diversi, solo in parte prima che il conduttore risultasse positivo al Covid e dovesse quindi ritirarsi a casa in quarantena. Per le riprese successive, Gerry si è collegato in video per non far sentire la sua assenza ai compagni.

Belen Rodriguez questa volta ha conquistato il pubblico con un miniabito fucsia stretto in vita da un cinturino nero. Incredibile la scelta di colori, perfettamente abbinata a quella di Maria De Filippi: quest’ultima ha infatti indossato un tailleur giacca e pantalone dello stesso tono di fucsia, con un top nero e décolleté dal tacco vertiginoso. A distinguersi è stata invece Sabrina Ferilli, che ha optato per un abito total black con dettagli in pizzo ad esaltare la sua silhouette splendida.

La puntata ha avuto inizio con una performance davvero toccante. Martin, artista di origini francesi, ha portato in scena la sua esibizione più difficile in assoluto: sebbene sia un professionista dell’arte circense e abbia lavorato a lungo per il Cirque du Soleil, sollevare una bimba di appena 5 anni e tenerla in equilibrio a due metri d’altezza è stata una prova per lui estenuante. Perché quella piccola è sua figlia, la bellissima Elisa, e ha dimostrato un grande talento (ereditato probabilmente proprio dal papà).

La storia di Martin ed Elisa è molto dolce: l’artista si era già esibito a Tu Si Que Vales alcuni anni fa, assieme a sua moglie. E i due non sapevano che la loro piccolina era già nel grembo materno. Così, questa volta Martin ha voluto portare lei sul palco, regalando al pubblico momenti molto emozionanti. Belen ha trattenuto a stento le lacrime, e non è stata certo l’unica. La tenerezza di Elisa e la sua incredibile bravura hanno certamente conquistato tutti.